Bakan Albayrak: 'Tüm firmalardan yüzde 10 indirim istedik'

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında çok sayıda sektör temsilcisinin katıldığı toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ağustos atyı itibariyle doğrudan para birimine yönelik spekülatif ataklara maruz kaldığını belirtti. Buna karşılık etkin bir mücadele içine girildiğini ve eylül ayında etkisinin hissedilmeye başladığını kaydeden Albayrak, "Dengelenme süreci başlamıştır" dedi.

"KURDAKİ HAREKETLİLİK GERİDE BIRAKILDI"

Dengelenme sürecinin başladığını ve kurdaki hareketliliğin geride bırakıldığını belirten Bakan Albayrak, şu anda amacın kur dalgalanmalarından olumsuz etkilenen fiyatlandırmalarda dengelenmeyi sağlamak olduğunu ifade etti. Albayrak " Belirsizlik sebebiyle fiyatlandırmalarda tahminler baz alınmıştır. Kurdaki volatile sonrası fiyatlarda normalleşme sürecine giriyoruz. " dedi.

Normalleşme sürecinde fiyatlarda da normalleşmenin sağlanacağı bir sürece girildiğini belirterek anlayışın temelinde insan olduğunu kaydeden Albayrak, Bizim ekonomi anlayışımızda topyekün kazanmak var. Tüm paydaşların birlikte kazanması gereken bir anlayış. " ifadelerini kullandı.

"KAR ARTTIRMA AMACIYLA YAPILAN HER GİRİŞİM BÜYÜK ZARAR GETİRECEK"

Tüm paydaşların taşın altına elini koymayı ülke vazifesi edindiğini belirten Albayrak, bu ortamda kar arttırmak için girişimde bulunmanın daha büyük zararları beraberinde getireceğini ifade etti. Bakan Berat Albayrak "Ortaya güçlü bir mücadele koyacak, tüm paydaşların beraber kazandığı bir ortamı oluşturacağız. Enflasyonla mücadele fiyat istikrarı tek başına devletin, kurumların, bakanlıkların yürütebileceği bir mesele değildir. " dedi.

Tüm firmalardan yüzde 10 indirim yapmalarını istediklerini, bu indirime katılanlara teşekkür ettiğini ifade eden Albayrak "Katılmayanlara da birşey diyemem" dedi. 81 milyonun omuz omuza vermesi gerektiğinin altını çizen Bakan Albayrak, TOBB, TÜSİAD ve tüm diğer firmalarla birlikte sürecin iletişimi içinde olduklarını belirtti. Topyekün mücadeleye katılanların asgari yüzde 10 indirim uygulayacaklarını ve belirlenen logoyu kullanacaklarını açıkladı.

'enflasyonlamucadele.org.tr' internet sitesi, BDDK, Merkez Bankası, Bankalar Birliği ile güçlü bir koordinasyon kurulduğunu, vatandaşların siteden mücadeleye destek veren firmaları takip edebileceğini kaydeden Bakan Albayrak, her yeri bu logolarla süsleyeceklerini de ekledi.

YIL SONUNA KADAR DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE ZAM YOK

Merkez Bankası'nın piyasaları rahatlatmaya devam edeceği adımlarla sahada durduklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Enflasyonla mücadeleyi mali politikalarla destekliyoruz. Elektriğe ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. Bekleyen KDV iadelerini hızlandıracağız, yıl sonuna kadar başvurular sonuçlanacak. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayacak işletmelerimiz altyapısı ile düzenlemeyi anlayıp işverenimize destek vereceğiz. KDV iadesi başvurusunda ilk 10 günde yüzde 50 iade yapacağız." dedi.

YÜKSEK FAİZLE KREDİ ÇEKENLERİN FAİZLERİNE YÜZDE 10 İNDİRİM

Yeniden yapılandırma tavsiye kararı için bankalara tekrar teşekkür eden Bakan Albayrak, kredi faizlerinde yüksek dalgalanmalar yaşandığını, bu normalleşme sürecine bağlı olarak bankaların da enflasyonla mücadeleye destek vereceklerini açıkladıklarını bildirdi. Bankaların 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere kredi faizlerinde yüzde 10 indirim yapacakları müjdesini verdi.

HAL YASASI DEĞİŞECEK KOMİSYONCULUK KALDIRILACAK

Ekim itibariyle hal yasasının da Meclis'te görüşüleceğini kaydeden Albayrak, "komisyonculuk kaldırılacak" dedi. Albayrak "Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmaları açısından yakından takip edileceği ürün mekanizması için çalışmaları yapıyoruz. Yüksek üretici fiyatlarına göre değil, tüketici fiyatlarına göre belirlenecek. Ürün gözetim mekanizması süreci için çalışmaları başlattık. ALO175 ile hattımızı geçerli kıldık. Stokçulukla etkin mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İNDİRİM LOGOLU ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ"

Vatandaşların indirim logosu taşıyan ürünleri tercih etmesi gerektiğini belirten Albayrak, "Bir yandan Türkiye'nin en güçlü yaygın ürünleri, bir yandan bankalarımız, sadece birkaç günlük görüşme ile binler firmamız kuruluşumuz bu topyekün mücadeleye bende varım dedi. 81 milyon Türkiye olarak bu suni süreci de geride bırakacağız. Türkiye 'Büyük Güçlü Türkiye' yolculuğunda oku yaydan çıkmıştır. Tüm firma, marka, kamu kurum, şirketlerimizi ve bakanlarımızı hepinizi tebrik ederim." şeklinde konuştu.