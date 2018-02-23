Bakan müjdeyi verdi! Yıl sonuna kadar 4 metro hattı daha hizmete açılıyor

Özel makamında gazetecilerle bir araya gelen Mevlüt Uysal, dört metro hattı ihalesi ile ilgili olarak yapılan ihalede inşaatın başlangıç aşamasındaki müteahhitlerle devam etme kararı aldıklarını, bu kararın alınmasındaki en büyük etkeninde kendilerine dört hattın yıl sonuna kadar açılması hususunda söz verilmiş olması olduğunu aktardı.

Öte yandan Uysal, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattının da daha hızlı tamamlanması için de uzlaşmaya vardıklarını ifade etti. Uysal tarafından yapılan açıklamaya göre, Eminönü-Alibeyköy tramvayı, Mecidiyeköy-Mahmutbey arası, Bostancı-Dudullu metrosunun dokuz istasyonluk Bostancı’dan İMES’e kadar olan kısmı 2018 yılına kadar tamamlanmış olacak.