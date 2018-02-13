Balığın faydaları inanılmaz! İşte 10 önemli yararı

İçeriğindeki zengin vitamin ve güçlü besin değeri nedeniyle çocukların ve yetişkinlerin mutlaka düzenli olarak tüketmesi gereken balığın ne gibi faydaları bulunuyor merak edenler için Memorial Diyarbakır Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uz. Dyt. Özlem Tay, bilgi verdi. Özellikle kış aylarında çeşidi bol olan ve taze olarak bulunabilen balığın faydaları şöyle...

Bağışıklığı güçlendirir

Mevsiminde tüketilen balık bağışıklık sistemi açısından oldukça büyük öneme sahip. İçerdiği yağ asitleri ile gribe ve enfeksiyonlara karşı vücudu koruyan balık, haftada 2 kez tüketilmesi gereken bir besin.

Omega3 ile kalp ve damar sağlığını korur

Diğer hayvansal kaynaklı besinlerin aksine doymuş değil doymamış yağ asitleri olarak adlandırılan Omega3 içeren balık, vücudun üretemediği bir yağdır. En çok balıkta bulunan Omega3 özellikle soğuk su balıkları olan somon, uskumru, sardalye ve ton balığında bol miktarda vardır. Kalp ve damar sağlığını koruyan bu yağ, aynı zamanda gözde meydana gelen sarı nokta hastalığı riskini azaltır ve kan şekerini düzenler.

İyottan zengindir zeka gelişimine faydalıdır

Balık tüketen çocuklarda zeka puanlarının arttığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır ve bu çocuklarda öğrenme kabiliyetleri artar. İyot bakımından zengin olan balık özellikle gebeliğin ilk 3 ayında tüketildiğinde bebeklerin öğrenme, algılama ve bebeklik dönemi kavrama, tutma gibi el fonksiyonlarının güçlü olduğu belirlenmiştir. Balığın bileşiminde buluna DHA, bebek ve çocuklarda zeka gelişimini desteklediği gibi, görme ve nörolojik gelişimlerinin de sağlıklı ilerlemesini sağladığı görülmektedir.

Tansiyonu düşürerek kolesterolü dengeler

Tam bir kalp dostu olan balık, omega3 yağ asitleri sayesinde kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü artırır. Kanda bulunan trigliserid (serbest yağlar) oranının düşürülmesini sağlar, tansiyonu düşürür, kanın pıhtılaşmasını önleyerek akışkanlığını artırır. Böylece kalp yetmezliği ve inme risklerinden korur.

Kılçıkta yüksek kalsiyum bulunur

Kemikleri de güçlendiren balık, kalsiyum bakımından zengindir. Özellikle kılçığıyla tüketilebilen küçük balıklar, kemik erimesi sorunu olanlara, menopoz dönemindeki kadınlara ve yaşlılara tavsiye edilir.

Protein bakımından zengindir

Vücudun en önemli besin kaynaklarından proteinler balıkta bulunmaktadır ve bu proteinler, hücrelerin onarılması ve yeni dokuların yapımı için önemlidir.

Depresyona karşı balık

Bazen sorunların üst üste geldiği günlük hayat ve iş yaşantısında bireylerde stres meydana gelebilir. Yatkın olan kişilerde ise yerini depresyona bırakabilir. Yapılan araştırmalar Omega3 yağ asitleri bulunduran balığın depresyona karşı çok faydası olduğunu ortaya koymuştur.

Diyabet riskini azaltır

Özellikle gençlerde meydana gelebilecek diyabet riskini önemli ölçüde azaltan Omega3, insülin işlevini artırır ve Tip 2 diyabete karşı koruma sağlar. Diyabet hastaları ve risk altındakilerin balık tüketimi oldukça önemlidir.

Alzheimer'a karşı da balık tüketin!

Çağın hastalığı Alzheimer'a karşı haftada 2 kez balık tüketmek gerekiyor. Omega3 yağ asitleri ve balık yağının faydalarından biri de uzayan insan ömrüyle birlikte sık görülmeye başlayan Alzheimer riskini düşürmesi. Meydana gelen hafıza kaybını önlemek için balığın buğulama ya da ızgara olarak tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Eklem ağrılarına karşı faydalı

Dokuların hasar görmesine neden olan mekanizmaların geri dönüşümünü sağlayan Omega3, anti-inflamatuar etki gösterir. Romatoid artrit hastalarında görülen eklem romatizmasının azaltılması, mevcut ağrıların giderilmesi için balık büyük öneme sahiptir.