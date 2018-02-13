Farkonda
Farkonda
Farkonda
» 
»
 

Balığın faydaları inanılmaz! İşte 10 önemli yararı

Çocuklar ve yetişkinlerin düzenli bir şekilde tüketmesi gereken balığın faydaları neler herkes az çok bilse de daha bilmediğiniz pek çok faydası bulunuyor. Uzman Diyetisyen Özlem Tay, balığın 10 faydası hakkında detaylı bilgiler verdi.

İçeriğindeki zengin vitamin ve güçlü besin değeri nedeniyle çocukların ve yetişkinlerin mutlaka düzenli olarak tüketmesi gereken balığın ne gibi faydaları bulunuyor merak edenler için Memorial Diyarbakır Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uz. Dyt. Özlem Tay, bilgi verdi. Özellikle kış aylarında çeşidi bol olan ve taze olarak bulunabilen balığın faydaları şöyle...
Bağışıklığı güçlendirir

Mevsiminde tüketilen balık bağışıklık sistemi açısından oldukça büyük öneme sahip. İçerdiği yağ asitleri ile gribe ve enfeksiyonlara karşı vücudu koruyan balık, haftada 2 kez tüketilmesi gereken bir besin.

Omega3 ile kalp ve damar sağlığını korur
Diğer hayvansal kaynaklı besinlerin aksine doymuş değil doymamış yağ asitleri olarak adlandırılan Omega3 içeren balık, vücudun üretemediği bir yağdır. En çok balıkta bulunan Omega3 özellikle soğuk su balıkları olan somon, uskumru, sardalye ve ton balığında bol miktarda vardır. Kalp ve damar sağlığını koruyan bu yağ, aynı zamanda gözde meydana gelen sarı nokta hastalığı riskini azaltır ve kan şekerini düzenler.

İyottan zengindir zeka gelişimine faydalıdır
Balık tüketen çocuklarda zeka puanlarının arttığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır ve bu çocuklarda öğrenme kabiliyetleri artar. İyot bakımından zengin olan balık özellikle gebeliğin ilk 3 ayında tüketildiğinde bebeklerin öğrenme, algılama ve bebeklik dönemi kavrama, tutma gibi el fonksiyonlarının güçlü olduğu belirlenmiştir. Balığın bileşiminde buluna DHA, bebek ve çocuklarda zeka gelişimini desteklediği gibi, görme ve nörolojik gelişimlerinin de sağlıklı ilerlemesini sağladığı görülmektedir.

Tansiyonu düşürerek kolesterolü dengeler
Tam bir kalp dostu olan balık, omega3 yağ asitleri sayesinde kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü artırır. Kanda bulunan trigliserid (serbest yağlar) oranının düşürülmesini sağlar, tansiyonu düşürür, kanın pıhtılaşmasını önleyerek akışkanlığını artırır. Böylece kalp yetmezliği ve inme risklerinden korur.

Kılçıkta yüksek kalsiyum bulunur
Kemikleri de güçlendiren balık, kalsiyum bakımından zengindir. Özellikle kılçığıyla tüketilebilen küçük balıklar, kemik erimesi sorunu olanlara, menopoz dönemindeki kadınlara ve yaşlılara tavsiye edilir.

Protein bakımından zengindir
Vücudun en önemli besin kaynaklarından proteinler balıkta bulunmaktadır ve bu proteinler, hücrelerin onarılması ve yeni dokuların yapımı için önemlidir.

Depresyona karşı balık
Bazen sorunların üst üste geldiği günlük hayat ve iş yaşantısında bireylerde stres meydana gelebilir. Yatkın olan kişilerde ise yerini depresyona bırakabilir. Yapılan araştırmalar Omega3 yağ asitleri bulunduran balığın depresyona karşı çok faydası olduğunu ortaya koymuştur.

Diyabet riskini azaltır
Özellikle gençlerde meydana gelebilecek diyabet riskini önemli ölçüde azaltan Omega3, insülin işlevini artırır ve Tip 2 diyabete karşı koruma sağlar. Diyabet hastaları ve risk altındakilerin balık tüketimi oldukça önemlidir.

Alzheimer'a karşı da balık tüketin!
Çağın hastalığı Alzheimer'a karşı haftada 2 kez balık tüketmek gerekiyor. Omega3 yağ asitleri ve balık yağının faydalarından biri de uzayan insan ömrüyle birlikte sık görülmeye başlayan Alzheimer riskini düşürmesi. Meydana gelen hafıza kaybını önlemek için balığın buğulama ya da ızgara olarak tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Eklem ağrılarına karşı faydalı
Dokuların hasar görmesine neden olan mekanizmaların geri dönüşümünü sağlayan Omega3, anti-inflamatuar etki gösterir. Romatoid artrit hastalarında görülen eklem romatizmasının azaltılması, mevcut ağrıların giderilmesi için balık büyük öneme sahiptir.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
YAŞAM Haberleri
Çalışanlara özel beslenme önerileri

Çalışanlara özel beslenme önerileri
Sağlıklı bir ilişki ve evlilik için haklı değil mutlu olmayı seçin

Sağlıklı bir ilişki ve evlilik için haklı değil mutlu olmayı seçin
Balığın faydaları inanılmaz! İşte 10 önemli yararı

Balığın faydaları inanılmaz! İşte 10 önemli yararı
Yalan söyleyen çocuk konusunda ebeveynlere öneriler

Yalan söyleyen çocuk konusunda ebeveynlere öneriler
Panik atak nedir ve nasıl önlenir?

Panik atak nedir ve nasıl önlenir?
Boğaz ağrısının sebebi cep telefonu ve nakit para olabilir!

Boğaz ağrısının sebebi cep telefonu ve nakit para olabilir!
Bebek bakımına dair 10 önemli soru ve cevap

Bebek bakımına dair 10 önemli soru ve cevap
İş yerinde daha zinde olmak için ipuçları

İş yerinde daha zinde olmak için ipuçları
Kötümserlik kişisel gelişim ve başarı için şart!

Kötümserlik kişisel gelişim ve başarı için şart!
KOAH 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde görülüyor

KOAH 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde görülüyor
Botox Danıştay’ın aldığı kararla SGK kapsamında

Botox Danıştay’ın aldığı kararla SGK kapsamında
Meme kanserinden korunmak için bilinmesi gerekenler

Meme kanserinden korunmak için bilinmesi gerekenler

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı
Hakkari'de kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 65 yaralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz