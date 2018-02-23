Balkonda çanak anten kirliliğine son verecek düzenleme

Balkonlarda yıllardır gördüğümüz çanak anten kirliliği artık BTK'nın yeni düzenlemesi ile sona eriyor. Düzenleme sadece yeni yapılacak binaları kapsıyor ve artık elektronik haberleşme alt yapısı tamamen değişiyor. Habertürk'ün haberine göre fiber optik, ethernet, uydu anten ve kablo TV kablolarının balkondan daire içine alınması mümkün olmayacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yeni şartnamesine göre binalar yapım aşamasındayken çatıdan prize kadar kabloların ulaşacağı bir dikey şaft yani kablo bacası inşa edilecek ve tüm dairelere kablo çekilmesi zorunlu olacak. Bu sayede bina dışındaki kablo ve uygu anten kirliliği engellenecek. Düzenleme yeni yapılacak binaları kapsarken, eski binalar düzenlemeden etkilenmeyecek.