Başarılı sunucu Öykü Serter'in yeni imajı herkesi şaşırttı

Sunumlardaki başarısının yanı sıra görüntüsü ile de herkesin beğenisini kazanan güzel sunucu Öykü Serter, yeni imajını binlerce takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı. Yüzlerce yorum alan resim Serter severleri ikiye böldü.

Kimi Öykü Hanımı her görüntüsü ile çok beğendiğini ifade ederken, kimi de Serter’in yeni imajı ile erkeğe benzediği yorumunu yaptı.

1975 Ankara doğumlu olan Öykü Serter, Ted Koleji mezunudur. Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ve Latin Dili ve Edebiyatı okuyan Serter, Galatasaray Üniversitesinde yüksek lisansını tamamlamış, Bahçeşehir Üniversitesi’nde de doktora yapmaktadır.

Sunucu ve DJ’lik alanındaki başarısının yanı sıra iyi bir yüzücü olan Serter, Biri bizi gözetliyor evindeki sunuculuğu ile kariyerinde zirveyi yakalamayı başarmış, sonrasında da bir çok başarını projede yer almıştır.