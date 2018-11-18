"Başarının Sırrını Girdiğin Gönüllerde Ara" dedi ve Aday Adayı Oldu!

2019 yerel seçimleri için aday adaylığı başvurularının tamamlandığı ve aday belirleme çalışmalarının son hızıyla devam ettiği AK Parti'de Ankara'nın önemli ilçelerinde de aday adaylığı başvuruların yoğun bir ilgi vardı. AK Parti Kahramankazan Belediye Başkanı Aday Adaylığını açıklamasının hemen ardından çok yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdüren Özder Ankara Şube Başkanı, Kahramankazan Güvenç Köyü Dernek Başkanı ve 15 Temmuz Platformu Genel Sekreteri Ayhan Çetinkaya gördüğü yoğun ilgiden dolayı büyük heyecan ve gurur duyduğunu ifade etti.

Ayhan Çetinkaya, "Vakit Kahramankazan Vakti" diyerek ve Tevazu, Samimiyet Ve Gayret İle, Başarının Sırrını Girdiğin Gönüllerde Ara anlayışını benimseyerek bir yola çıktığını ve hemşehrilerininin desteğiyle Kahramankazan'a belediye başkanı olmayı ve büyük hizmetler yapmayı hedeflediğini vurguladı.

Kahramankazan Belediye Başkan Aday Adayı Ayhan Çetinkaya Kimdir?

AYHAN ÇETİNKAYA Girişimci iş adamı, 1969 yılında Ankara’da doğdu. Evli ve üç çocuk babasıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Yenimahalle’de tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 2. sınıftan kendi isteği ile ayrıldığı lisans eğitimini daha sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

İŞ HAYATI / KAMU SEKTÖRÜ

2004-2009 yıllarında Yenimahalle Belediyesi’nde Hacı Sabancı Kapalı Yüzme Havuzu İşletme Müdürlüğü ve Yeni Masa Koordinatörlüğü kamu idari görevlerinde bulundu. Yenimahalle’de ilklere imza atarak; başarılı Sosyal Belediyecilik hizmetlerinde bulundu. Kamu kaynaklarını özel sektör işletim stratejisi ile aktif ve verimli kullandı. Disiplinli ve planlı çalışmaları sonucunda; Onbeş binkişinin belediye tesislerinden hizmet almasınıve Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Takımı’nın Türkiye şampiyonu olmasını sağladı. Yeni Masa Biriminde Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı için hizmet alan hizmet veren arasında şikâyet, talep ve öneri koordinasyonunu sağladı. Kamu kaynaklarını özel sektör işletim stratejisi ile aktif ve verimli kullandı.

ÖZEL SEKTÖR

1995-2003 yılları arasında Ankara’da ulaşım sektöründe işletmecilik yaptı. İş hayatında edindiği sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel birikimlerini inovatif yatırım anlayışı ile buluşturarak 2010 yılında Özel Gülnihal Eğitim Kurumlarını kurdu.

Gülnihal Eğitim Kurumları kısa sürede sektörde söz sahibi oldu. Ayhan ÇETİNKAYA eğitim sektörüne girişinin üçüncü yılında ÖZDER (Özel Öğretim Derneği) Ankara İl Başkanı seçildi.

STK ÇALIŞMALARI Uzun yıllar Ankara’da STK çalışmaları ve örgütlenmeleri içerisinde çeşitli görevler aldı. Meslek odalarının, sektör derneklerinin yatırım, istihdam, kalkınma ve sosyal projelerinde Milli ve Yerli hassasiyetlerin gözetilmesine katkı sağladı. Sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel projelerin ARGE çalışmalarına katıldı. Ankara’da OSTİM, İVEDİK OSB, Ankara Oto Sanatkârları Esnaf Odası, Ankara Servis İşletmecileri Esnaf Odası ve Başkent Otomotivciler Derneği Başkanlıkları ve üst yönetimleri ile birlikte teknik ve sosyal projelerde çalıştı.

STK GÖREVLERİ

ÖZDER ÖZEL ÖĞRETİM DERNEĞİ ANKARA İL BAŞKANI

Kurucusu olduğu Özel Gülnihal Eğitim Kurumları’nın Milli İrade Platformu üyesi ÖZDER’E üye olmasının ikinci yılında ÖZDER Ankara Kurucu Şube Başkanlığı görevine getirildi. ÖZDER Ankara şubesinin kuruluşunda özellikle 17-25 Aralık sonrasında ülkemizde özel öğretim sektörüne Fetö ve benzeri yapıların sızmaması için yoğun çalışmalarda bulundu. Milli ve Yerli hassasiyetlere sahip özel okulların; milletimizin bekasına sahip çıkarak ülke menfaatlerini gözetecek eğitim ve ticari anlayışa sahip olmalarını ÖZDER Ankara Şubesinin temel görevi saydı. ATO Eğitim Komitesi (61. Komite) seçimlerinde ÖZDER ÜYESİ özel okul işletmelerinin ortak hareket etmesini sağlayarak, ATO’da özel öğretim sektörünü başarılı şekilde temsil ederek özel okulların daha çok söz sahibi olmasını sağladı. MEB Üst düzey yöneticileri, Türkiye Maarif Vakfı ve Akademik camia ile karşılıklı bilgi alışverişine önem verdi. Şube kuruluşunda görev alan on üç özel okul kurucusunun katkı ve destekleri ile kısa sürede sektörün kurumsallaşmasına ve inovasyonuna katkılar sağladı. Ulusal ölçekte akademisyenlerin ve uzmanların katıldığı ÖZDER ‘’TÜRKİYE’NİN 2023 EĞİTİM VİZYONU VE ÖZEL OKULLARIN GELECEĞİ’’ konulu sempozyumunun ATO ‘da yapılmasını sağladı. ÖZDER Genel Merkezinin de kurucuları arasında yer aldığı Ankara 15 Temmuz Platformu’na ÖZDER Ankara Şube Başkanlığı olarak üye oldu. Ankara’da görülmekte olan Fetö davalarını takip, şehit yakınlarına ve gazilere sahip çıkmak için kurulan platformda Genel Sekreterlik görevine getirildi.

ANKARA 15 TEMMUZ PLATFORMU GENEL SEKRETERİ

’Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır’’ Ülkemizde üretimin, sanayinin, ticaretin, emeğin temel dinamiklerini oluşturan; sendikaların, meslek odalarının, sektör ve hemşeri derneklerinin bir araya gelmesinden oluşan Ankara 15 Temmuz Platformu çalışmalarının daha etkin ve planlı yürütülmesi amaçlı oluşturulan Platform İcra Heyeti’ne ÖZDER’i temsilen seçildi ve Genel Sekreterlik görevini üstlendi. Çalışmalarında; Platform üyesi STK’lerin 15 Temmuz darbe girişimi benzeri ihanet ve saldırı girişimlerine karşı, milletin istiklaline ve istikbaline her türlü kastetmek isteyenlere karşı, ortak refleks geliştirmeleri ve sivil irade beyanında bulunmaları konusunu sürekli gündemde tuttu. Bu konuda belirli periyotlarda gerçekleştirilen Platform Değerlendirme ve Planlama toplantılarında kamuoyu algısının diri tutulmasını sağlayarak platform adına basın açıklamaları yapmaktadır.

GÜVENÇ KÖYÜ KÜLTÜR TURİZM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANI

"Ortak Akıl, Doğru Fikir, Planlı Çalışma’’ Yönetim kurulu üyesi olduğu Güvenç Köyü Kültür Turizm Ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin BÜYÜKORHAN’ın ani vefatı üzerine Güvençli iş adamlarından oluşan yönetim kurulunun talebi üzerine Dernek Başkanlığına seçildi. Uzun yıllar Ankara’da STK’lerde ve siyasette edindiği tecrübe ve birikimleriyle Güvenç köyüne ve Kahramankazan’a katkı sağlamak için yönetim kurulu ve köy muhtarlığının destekleri ile görevini başarı ile yerine getirmektedir. Yakın zamanda metropol ilçe olan Kahramankazan ilçesinin özellikle köylerinin doğal dokusunun ve yerel değerlerinin bozulmadan modern birer mahalleye dönüşmesine yönelik çalışmalar Çetinkaya’nın öncelikli projeleri arasında yer aldı.

Bölgedeki paydaş STK’ler ile iletişime geçildi. Diğer köy dernekleri ve muhtarlıkları ile bir araya gelerek ortak akılla ortak fikirler ve eylemler gerçekleştirildi. Sağlıklı iletişim ve planlı çalışmaları, kamu yetkililerinin doğru bilgilendirilmesi ve AK Parti bölge milletvekillerinin desteği ile bölgenin ekolojik yapısına zarar verecek olan taş ocağı kiralama ihalesi kısa sürede iptal ettirildi. Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılan imar çalışmalarında kamu yararı yanında bireysel mülkiyet hakkının korunması için taraflar arasında uzlaşı ve sağlıklı bilgi akışı sağlandı. Birliğin pekiştiği, ortak heyecanın ve paylaşımın artığı Güvenç Köyü Geleneksel İftar Programları Kahramankazan ’da önemli organizasyonlar arasına girdi. Dernek çalışmaları Kahramankazan ilçesinde diğer köy derneklerine örnek oldu.

OTONOMİ PROJE DANIŞMANLIĞ (2008-2011)

Dönemin İç İşleri Bakanlığı tarafındanbaşlatılan Ankara’da bulunan Oto Galerilerinin şehir dışına taşınması projesinde Proje Danışmanı olarak görev aldı. Proje kapsamında modern kent yaşamında ticaret anlayışının yenilikçi ve sürdürülebilir olmasına önem verdi. Bireyin yaşam kalitesine ve tüketim tercihine faydacı yaklaşımlar kazandırılması, sürdürülebilir birmalikayıtsisteminin sektöre yerleştirilmesi danışmanlık konularını teşkil etti. Sektörün birtakım yeni açılımlar ve kurumsal kriterlerle hareket etmesi hakkında Başkent Otomobilciler Derneği (BOD), S.S. Başkent Yenimahalle Oto Galericileri Toplu İşyeri Kooperatifi ve diğer sektör paydaşları ile birlikte yapılan çalışmalara önemli katkılar sağladı. İlgili tarafların bir araya gelerek çözümün birer parçası olmalarını sağlayan Çetinkaya projenin uygulama aşamasında proje danışmanlığı görevinden ayrıldı.

ASKAN-DER; Ülkemiz sanayisinde üretimi ve istihdamı artırma amaçlı kurulan ASKANDER Anadolu Sanayini Kalkındırma Derneği kurucu ekibinde görev aldı. OSTİM ve İVEDİK OSB sanayicileri ile istişare toplantıları düzenledi, ortak hedef ve heyecan oluşmasına katkı sağladı. Derneğin kuruluş görevlendirmelerini yaptı. Dernekte herhangi bir görev almadı.

OFSET UYGULAMALARI; OFSET uygulamasına OSTİM OSB’de üretilen sanayi mamüllerininde dahil edilmesi için dönemin Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’I OSTİM üst yönetimi ile bir araya getirerek, Ankara sanayisi lehine lobi faaliyetleri yürüttü. Sanayi siyaset koordinasyonunda aktif görev aldı.

SİYASİ ÇALIŞMALARI Siyasetle 1985 yılında Refah Partisinde tanıştı. Lise yıllarında Refah Partisi Yenimahalle Gençlik Kollarında görev aldı. Üniversite yıllarında öğrenci hareketleride aktif rol oynadı. Sosyal ve siyasal projeler hazırladı, gençlik liderliği yapt. 12 Eylül sonrası Türk Siyasi tarihini bizzat yaşayarak tecrübe etti. Refah Partisi ve Fazilet Partisi İlçe Teşkilatları ana kademesinde görevler aldı. 1991 yılı Genel Seçimlerinde ittifak kurarak seçimlere ortak giren Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi adaylarının Yenimahalle ilçesi seçim çalışmalarını tertip etti.

AK Partinin kurulmasından sonra siyasi çalışmalarını AK Parti çatsı altnda sürdürdü. İki dönem (2009-2013) AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu. İl Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevi esnasında Yaşlılar Komisyonu, Engelliler Komisyonu ve İşçi Komisyonu il koordinatörlüğü yaptı. İl başkanlığı adına komisyonların çalışmalarını planladı, kamuoyu bilgilendirmeleri yaptı. 2010 yılında İl Başkanı Murat ALPARSLAN tarafından il koordinatörü olarak ‘’AK Parti Ankara İl Başkanlığı Sanayi Komisyonunu’’ kurmakla görevlendirildi. İş adamlarının ve sanayicilerin teveccüh gösterdiği komisyon kısa sürede teşkilatlanmasını tamamladı. Siyasi tecrübe ve birikimlerini doğru saha stratejileri ile buluşturan Çetinkaya, AK Partinin Ankara’daki hizmet politikalarına bir yenisinin eklenmesine vesile oldu.

MARKA SİYASET Türkiye’de bir ilk olan, Siyaset ve Sanayi-Üretim ilişkisini koordine eden ‘’AK Parti Ankara İl Başkanlığı Sanayi Komisyonu’’ projesini hayata geçirdi. AK Parti Ankara İl Başkanı Murat ALPARSLAN ve İl Sosyal İşler Başkanı Sebahattin Korkmaz’ın koordinasyonunda İl Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Ayhan ÇETİNKAYA; ‘’Hükümetimizin; sanayimizin gelişmesi için çıkardığı ve çıkarması gereken politikaların duyurulması ve oluşturulmasına katkı sağlamak, mevzuat uygulamalarındaki bürokratik engelleri tespit etmek ve çözümlemek amacıyla, Ak Partili Sanayicilerimizden oluşan ‘’İl Başkanlığı Sanayi Komisyonunu’’ kurdu.

Ankara sanayi ve sanayicisinin sorunlarının tespiti ve çözümü için siyaset kurumu, sanayi ve üniversite kamu etkin işbirliği, kaynak, maliyet ve mevzuat iyileştirme çalışmaları için oluşturulan AK Parti Ankara İl Başkanlığı Sanayi Komisyonu hizmetleri; 2011 yılı Genel Seçimleri öncesinde İvedik OSB’de yapılan AK Parti mitinginde dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’dan tarafından sanayicilerle paylaşıldı. Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN: ’Böyle bir merkezi sizlere kazandırmış olmanın memnuniyeti içerisindeyiz.’ diyerek AK Parti Ankara İl Başkanlığı Sanayi Komisyonu’nun kuruluşundan ve aktif çalışmalarından memnuniyetini ifade etti. Ankaralı Sanayicilerin ve Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’IN memnuniyeti Sanayi Komisyonunu bir süre sonra siyasi marka haline getirdi.

Ayhan ÇETİNKAYA 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi Adayı yapıldı.

1985 – 2018 YILLARI ARASI SİYASİ KRONOLOJİ

1985-1993 Refah Partisi Yenimahalleİlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği

1997-1999 Fazilet Partisi Yenimahalle İlçe Teşkilat Birimleri

2002–2004 Ak Parti Yenimahalle İlçe Teşkilat Uzmanlığı

SKM 2004 Mahalli İdareler Seçimi, Ak Parti Yenimahalle SKM Karşıyaka Bölge Başkanlığı

2007 Genel Seçimleri Ak Parti Yenimahalle SKM İlçe Koordinatörlüğü

2007 Referandum Oylaması Ak Parti Yenimahalle İlçe SKM

2009 Mahalli İdareler Seçimi Ak Parti Yenimahalle SKM Başkan Yrd.

2009 - 2014 İki Dönem AK Parti Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği; İl Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı, İl Başkanlığı İlçeler Arası Futbol Turnuvası Koordinatörlüğü, AK Parti Ankara İl Başkanlığı SANAYİ KOMİSYONU Kurucu Koordinatörlüğü AK Parti Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği Esnasında;