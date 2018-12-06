Başkent Ankara’da belediye otobüsü faciası

Alınan bilgilere göre olay öğleden sonra 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Selçuk D. yönetimindeki 06 BE 3195 plakalı EGO otobüsü, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak, orta refüje çıktı. Bu esnada yolun karlısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Neslişah E. ve Gülşen M'ye çarptı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Gülşen M.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bulvar geçici süreyle araç trafiğine kapatıldıktan sonra tekrar açıldı.