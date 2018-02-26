Başkent Ankara’da kar alarmı! Sıcaklıklar sıfırın altına düşecek

Yurt genelinde hava sıcaklılarının olması gerekenin üzerinde seyretmesi dolayısı ve yağış miktarının oldukça düşük oluşu akıllarda “Yazın su sorunu yaşanacak mı?” sorusunu getirse de nihayet beklenen kar yağışı geldi. Meteoroloji tarafından açıklanan son verilere göre, Ankara'da sıcaklıklar yeni başlayan hafta ile birlikte 4 derece birden düşecek.

Ankara'da günlük hayatı olumsuz etkileyeceği düşünülen dondurucu soğuklar var kar yağışının 28 Şubat Çarşamba günü başlayacağı ve şehrin yüksek kesimlerinde etkisininin daha yoğun olarak görüleceği açıklandı. 26 Şubat Pazartesi Ankara'da ölçülen hava sıcaklık değeri 0 olarak gözlemlendi. Hafta boyunca kentte ölçüleceği tahmin edilen en düşük sıcaklık değeri ise -3.