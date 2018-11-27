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Başkent Tiyatrosu biletleri yoğun ilgi görüyor

Birbirinden değerli oyunları Ankaralılarla buluşturan Başkent Tiyatrosu biletleri yok satıyor.

Sezonun başlamasıyla birlikte Başkent Tiyatrosu biletleri de yoğun ilgi görmeye başladı. Sezonun en ilgi gören oyunlarından birisi de Necip Fazıl Kısakürek'in kitabından uyarlanan "Bir Adam Yaratmak" oyunu oldu. Oyunun Kasım-Aralık ayı biletleri tükenirken, Başkentliler salonu tıklım tıklım doldurdu. 2019 Ocak biletleri ise şimdiden satılmaya başlandı.

Başkent Tiyatrosu'nun il dışından gelen çok sayıda seyircisi de bulunuyor. Bilet almak için sıraya giren vatandaşlar bilet bulmakta zorlanırken, oyunların takvimi ve bilet durumları hakkında sosyal medya üzerinden anlık bilgilendirme yapılıyor.

Başkent Tiyatrosu'nun en çok ilgi gören oyunları "Kim Demiş Karanlık, Bir Adam Yaratmak, Komşu Köyün Delisi, Malazgirt'ten Afrin'e İstiklal Mücadelesi, Bize Gelen Bizdendir, Vatan İçin, Tiryakigillerdeyiz, Karga Tepesi, Eyvah Kümeste Tilki Var, İkisi Bir Arada, Karagöz Günleri." olarak belirtiliken, tiyatro severler Başkent Tiyatroları biletleri Kızılay ve Gençlik Parkı gişelerinden ya da internet üzerinden "biletinial.com" sitesi üzerinden satın alınabilir. 

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