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Başkent'te 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Yapılan operasyonda Ankara polisi tır üzerinde kurulmuş bir mobil akaryakıt istasyonunda 16 bin 745 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbari çalışmaları sonucunda kaçak akaryakıtın Başkent'e getirildiğini tespit etti. Bir TIR'ın şehir dışından Ankara'ya getirdiği kaçak akaryakıtın izini süren polis ekipleri, Kahramankazan ilçesinde şüpheli bir TIR'ı durdurdu.

D-750 Karayolu üzerinde durdurulan TIR'ın dorsesinde arama yapan polisler 16 bin 745 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Akaryakıtta yapılan ölçümde dorsedeki akaryakıtın motorin yoğunluğunda olduğunu, renk, koku ve görünüm itibariyle akaryakıt amaçlı kullanılabilecek karışımda olduğu ve mobil olarak satışa sunulduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.D. hakkında ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

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