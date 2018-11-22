Başkentte husumet cinayete dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

Sabah saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre Ömer K. ile Murat K. arasında husumet bulunmaktaydı. 38 yaşındaki Ömer K. ile 40 yaşındaki Murat K. 2050 Sokak'da karşılaştıklarında ikisi de araçlarından indi ve tartışmaya başladı.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine ikili silahlarını çıkardı ve karşılıklı olarak ateş etti. Her iki şahıs da olay yerinde yaralandı ve etrafta durumu gören vatandaşlar olayı ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı ve polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.

Polis eşliğinde hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ömer K.'nın tedavi altında olduğu öğrenildi.