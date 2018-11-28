Başkent'te masaj salonuna fuhuş operasyonu

Başkent'te bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, istihbari çalışmaları sonucunda Çankaya İlçesi Emek Mahallesi'ne bir apartman dairesinde aktif olan masaj salonunu tespit etti.

Masaj salonunda fuhuş yapıldığını belirleyen ekipler dün gece harekete geçerek apartman dairesine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 4'ü kadın olmak üzere 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kadın çalışan ve 10 müşteri ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Fuhşa aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddia edilen şüpheli Emin M., Haşmet E. ve Tugay A. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi. Masaj salonunda ise her odada masaj sedyesi, duş kabini ve gelir gider hesaplarının bulunduğu ajandalar ele geçirildi.