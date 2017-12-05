Bebek bakımına dair 10 önemli soru ve cevap

Çocuk doktorlarına gelen bebek bakımına dair önemli soruları sizler için derledik. Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümündan Doç. Dr. Mustafa Taşkesen, bebekler hakkında bilinmesi gerekenleri aktardı.

Anne babaların en çok endişelendiği konuların başında bebeğin nasıl giydirilmesi gerektiği geliyor. Bu konuda ise tavsiye çok basit. Bebeğinizi, kendi giyiminize göre bir kat daha fazla giydirmelisiniz. Bebeklerin el ve ayakları diğer bölgelerine göre daha soğuk olur. Eğer bebeğin ense bölümü ve giysi altında kalan bölgeleri yeterli miktarsa sıcaksa ve bebeğiniz de huzurluysa, giysileri yeterli demektir. Bebekli evlerde oda ısısının gündüz 24-25 derece, gece ise 22-23 derece olması gerekir. Bundan daha sıcak ortamlarda bebeklerin burun mukozası kurur. Böyle durumlarda kısa süreli olarak oda nemlendiricisi kullanılabilir.

Bebeğim doyuyor mu sorusu da özellikle annelerin en çok endişelendiği konuların başında gelir. Anne sütü ile beslenen bebeklerin emme sırasında anne göğsündeki kahverengi kısımla birlikte iyi kavraması sağlanmalıdır. Emzirme sırasında süt ve yutkunma sesi duyulmalıdır. Eğer bunlar gerçeklemiyorsa bebek iyi beslenemez. Bebeğinizin iyi beslendiğinden emin olmanız için bir diğer yöntem ise günlük bez değişimi sayısı ve tartı kontrolüdür. Bebeğinizin bezi günlük 5-6 kez değişiyorsa, 3-5 kez yumuşak kaka yapıyorsa, yeterli beslendiği kabul edilir. Doğum sonrasında D vitamini dışında bebeğinizin başka bir şeye ihtiyacı yoktur.

Bebeğin göbek bağı düşmeden banyo yaptırmak da tereddüt edilen konular arasında yer alır. Yaz aylarında bebeğinizi her gün, mevsim geçişlerinde günaşırı ve soğuk günlerde haftada 2 kez yıkayabilirsiniz. Göbek bağının düşmemiş olması banyo yaptırmanıza engel değildir. Ancak banyo yaptıracağınız suyu önceden kaynatıp soğutmanız gerekmektedir. Bebeğin banyo suyu 37 derece olmalı, banyo sırasında göbeğin fazla ıslatılmaması, banyo sonrasında ise iyice kurulanması önerilir. Bebeklerin göbek bağı 7-14 içinde düşer ve özel bir uygulama gerektirmez.

Emzik kullanımı ile ilgili uzmanların görüşü ise olumlu yöndedir. Uyku sırasında ani ölümü önlediği belirtilen emziğin ayrıca erken doğumlarda nörolojik olgunlaşmayı desteklediği ifade edilir. Emzik kullanmaya başlanması ise ilk 1 ay içinde gerçekleştiğinde anne sütü alımı süresini kısaltabilir. 1 yaşından sonra emzik ise kulak enfeksiyonu, dişlerde çapraşıklık gibi riskleri beraberinde getirir.

Peki bebeğin uyku düzeni nasıl olmalı? Ebeveynlerin büyüklerinden öğrendikleri uyutma yöntemlerinin aksine uzmanlar yarı uykulu halde yatağına bırakılan bebeklerin kendi haline uyumasının sağlanması gerektiğini belirtiyor. Gece boyunca uykusu hafifleyebildiği gibi derinleştiği zamanlarda olabileceğinden bebeğin her hareketinde uyandığı düşünülerek sallamamak ve emzirmemek gerekir. Uyuyan bebeğin yerini değiştirmek ise önerilmeyen bir yöntemdir. Bebeğin her gün aynı saatlerde uyumasına dikkat etmek uyku düzeni sağlamak açısından önemlidir. Gündüz uykusu uzun tutulmamalı, akşam uykusu ise erken saatlerde olmalıdır.

Bebeklerde kanguru ve yürüteç kullanımı da ebeveynleri düşündüren konular arasında yer almaktadır. Bebeğin başının desteklendiği durumlarda kanguru kullanımında sakınca görülmezken, uzmanlar yürüteç hususunda yürümeyi geciktirebileceği ve kazalara davetiye çıkarabileceği için yürümeyi öğrenmeden kullanılmasını önermemektedir.

Bebeğin ateşi çıktığında ne yapacaksınız işte önem teşkil eden sorulardan bir diğeri. 37 santigrat derece bebekler için kritik ateş düzeyidir. 38 santigrat dereceye ulaşmışsa ateş düşücü verilebilir ve 4 saat aralıklarla tekrarlanabilir. Eğer bebeğinizin ateş 39 santigrat derece ve üstündeyse yüksek ateş söz konusudur ve üzerindeki giysiler çıkarılarak koltuk altı ve kasık bölgesine ılık suya batırılmış pamuk uygulanmalıdır. Buna rağmen düşmüyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Çocuklarda tuvalet eğitimi için önerilen yaş 2'dir. Kendisini tuvalet konusunda ifade edebilen çocuklar eğer kirli bezden rahatsız oluyor ve gündüz uykusundan kuru kalkıyorsa tuvalet eğitimine hazır demektir.

Küçük çocuklarda ishal ve kusmanın en sık nedeni rotavirüstür. Bunun önlenmesi için bebeklerde 2 ya da 3 doz şeklinde ağız yolu ile rotavirüs aşısı önerilir. Tüm ilaç ve aşılarda olduğu gibi rotavirüsün de hafif ya da ciddi yan etkileri olabilir. Aşı sonrasında bebekte huzursuzluk ve ateş oluşmuşsa doktora danışılarak ilaç takviyesi yapılabilir.

Sünnet için en uygun yaş ise 6-9 ay arası olarak kabul edilir. Cerrahi bir işlem olan sünnet branş cerrahları tarafından yapılmalı ve eğer bu yaş aralığı kaçırılırsa 7-10 yaşları arasında sünnet yapılması uygun kabul edilmektedir.