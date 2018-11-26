Benzin ve motorinde sürpriz indirim!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Kasım’dan itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatında 15 kuruş, motorinin litre satış fiyatında da 23 kuruş indirim yapılacağı aktarıldı.

Yapılacağı duyurulan fiyat indirimleri sonrasında benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,24 liradan 6,09 liraya, Ankara’da 6,35 liradan 6,20 liraya, İzmir’de 6,34 liradan 6,19 liraya gerileyecek. Motorinin litre satış fiyatı ise İstanbul’da ortalama 6,20 liradan 5,97 liraya, Ankara’da 6,28 liradan 6,05 liraya, İzmir’de ise 6,29 liradan 6,06 liradan araç sahiplerine satışa sunulacak. Öte yandan dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.