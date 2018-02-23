Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 25 Şubat pazar saat 19.00'da

Süper Lig 23. hafta müsabakaları Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile büyük heyecan yaşatacak. Şampiyonluğa giden yolda kaybetmek istemeyen Beşiktaş'ın, Bayern Münih karşısında yaşadığı ağır mağlubiyetin ardından moralini yükseltmek için büyük çaba göstereceği aşikar. Peki Fenerbahçe bu yarışın peşini bırakacak mı? Nefeslerin tutulduğu müsabakada Fenerbahçe de Beşiktaş'ı şampiyonluk mücadelesinden uzak tutmak için elinden geleni yapacak.

25 Şubat pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak olan dev derbi Vodafone Park'ta oynanacak ve canlı olarak beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak. 1 ayda 3 kez karşı karşıya gelecek olan takımlar 1 Mart'ta kupada, Nisan'da ise rövanşında mücadele edecek. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır olurken derbi biletleri de satışta. Derbi bilet fiyatları 1903 tribününde C 900 TL, B-D 850 TL, A-E 800 TL olurken, VIP 1. kategori 450 TL, 2. kategori 400 TL, 3. kategori 350 TL, 4. kategori 325 TL, 5. kategori 300 TL, 6. kategori 275 TL, 7. kategori 160 TL, 8. kategori ise 150 TL olarak satılıyor.

Yapılan istatistiklere göre bu sezon yaptıkları maçlarda son 15 dakikalarının daha gollü geçtiği belirtilen Beşiktaş ve Fenerbahçe müsabakalarında Beşiktaş son 15 dakikalık bölümlerde 10 gol atıp 6 gol yerken, Fenerbahçe 10 gol attı ve 5 gol yedi. Geride kalan 22 hafta boyunca Beşiktaş'ın 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunurken siyah-beyazlılar 41 puanla 4. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 22 haftada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 yenilgiyle yarışı 3. sırada sürdürüyor. Fenerbahçe'nin puanı ise 44.