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Beşiktaş’ta akıl almaz olay! Kızının cesediyle…

İstanbul’un Beşiktaş semtinde annesiyle birlikte yaşayan 3 gün önce hayatını kaybettiği. Durumu yakınlarına haber veremeyen annen cesetle birlikte 3 gün aynı evde yaşamak zorunda kaldı. Ayrıntılar haberimizde…

Alınan bilgilere göre olay İstanbul Beşiktaş'a Muradiye Mahallesinde bir evde meydana geldi. İddialara göre 63 yaşındaki şizofreni ve şeker hastası Zeynep Nesrin Altuntaşlar 3 gün önce evinde hayatını kaybetti. 92 yaşındaki annesiyle beraber yaşayan Altuntaşlar’ın oğlu annesinden haber alamayınca eve gelerek durumlarını kontrol etmek istedi.

Zili çalmasına rağmen kapının açılmaması ve evden kötü kokular geliyor olması üzerine ev sahibinden yardım isteyerek kapıyı açtıran Altuntaşlar’ın oğlu korkunç manzarayla karşılaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine eve sağlık ekipleri sev edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Altuntaşlar otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, annesi sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Muradiye Mahalle Muhtarı anne kızın uzun süredir beraber yaşadıklarını, şeker hastası olan Zeynep Hanımın geçtiğimiz haftada fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Muhtarlık olarak anne kızın yaşam şartlarını iyileştirmek adına çeşitli yardımlarda bulunduklarını ifade eden muhtar, yarında temizlik için eve temizlik personeli gitmesini planladıklarını aktardı.

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