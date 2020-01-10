Beta mikrobundan korunmak için neler yapılmalı?

Halk dilinde Beta olarak adlandırılan mikroorganizma, boğazda iltihap oluşumuna sebep olan bir çeşit bakteridir. En önemli belirtisi ani başlayan ateş olmakla beraber, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, boyun etrafında küçük bezelerin şişmesi, halsizlik Beta enfeksiyonun belirtileri arasındadır. Beta enfeksiyonun boğaz kültürü alınarak tespit edilmektedir.

Okul ve kreşlerde salgın tehlikesi oluşturabilecek bu mikroptan korunmak için, hastalığın tespit edildiği çocuklar 24 saatlik bulaşıcılık süresi ortadan kalkana kadar okula gönderilmemelidir. Eller gün içerisinde sık sık sabunla eller yıkanmalıdır. Öksürürken, hapşırırken ağzı ve burun mendille kapatılmalıdır. Hasta olduğu düşünülen kişilerle temastan kaçınılmalıdır.