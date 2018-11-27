Beyin ölümü gerçekleşen 73 yaşındaki hasta organları ile 2 kişiye umut oldu.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organları 2 kişiye umut oldu. 73 yaşındaki hastanın kalp krizi sonrası kalbinin durduğu, 50 dakika süren müdahale sonucunda yoğun bakıma kaldırıldığı ancak burada beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Bunun üzerine vakit kaybetmeden hastanın ailesi ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinatörlüğü yetkilileri irtibata geçti. Yetkililer aileden organ bağışı konusunda izin aldıktan sonra Bursa'dan gelen ekipler başarılı bir şekilde operasyonu sürdürdü ve alınan 2 böbrek Acıbadem Hastanesi'nde yatmakta olan kronik bir hastaya, karaciğer ise Uludağ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatan kronik bir hastaya nakledildi.