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Beyin sağlığı için günde 28 gram tüketin!

Sağlıklı beslenme vücudumuzdaki diğer tüm organlarda olduğu gibi beyin üzerinde de etkili. Beyin sağlığı ve beslenme arasında bağ olduğu ise bilimsel olarak ortaya konuldu. Peki sağlıklı bir beyin için neler yemeliyiz? İşte beyin sağlığı hakkında bilmedikleriniz...

Roterdam'da 2005 ve 2015 yılları arasında gerçekleştirilen gözlemsel bir çalışmada beyin sağlığı ve beslenme arasında bağ olduğunun ortaya konulduğunu biliyor muydunuz? Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) raporlarına göre sebze, meyve, kabuklu yemişler, tam tahıllar, süt ürünleri, balık ve sınırlı miktarda şekerli içeceklerden oluşan bir beslenme programı, daha büyük bir beyin dokusu ile ilişkilendiriliyor. Konseyin Türkiye Büyükelçilerinden Ege Kuru Meyve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bilge Göksan, yaptığı açıklamada ceviz, fındık, fıstık, kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı tüketiminin beyin sağlığı açısından önemli olduğunu, demansı geciktirme potansiyelinin bulunduğunu kaydetti.

ALZHEIMERA YAKALANMA RİSKİ

Yaygın görülen bunama türlerinden Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin ortalama insan ömrünün uzamasıyla birlikte daha da arttığına dikkati çeken Göksan, badem, fındık, ceviz gibi çeşitli besin ve fitokimyasallar içeren kuruyemişlerin bu hastalığın ortaya çıkmasına engel olduğunu belirtti. Göksan ayrıca bilimsel incelemelerle bu ürünlerin kolesterol düşürücü, nörodejeneratif hastalıklar dahil yaşlanma ile ilişkili hastalıklara iyi geldiğinin de belirlendiğini belirtti.

GÜNLÜK EN AZ 28 GR. KURU VE KABUKLU MEYVE

INC olarak kuru ve kabuklu meyvelerin dünya genelinde tüketiminin artması için politikalar geliştirdiklerini kaydeden Göksan, "Daha sağlıklı bir dünya için kuru ve kabuklu meyve" sloganı ile bir kampanya yürüttüklerini duyurdu. Tanıtım kampanyasında 28 gramlık kuru ve kabuklu meyvelerin dağıtıldığını belirten Göksan, "28 gram, günlük olarak tüketimi tavsiye edilen kuru ve kabuklu meyve miktarı olup, bu açıdan sembolik bir anlama sahip. Özetle 28 gr. kuru meyve sağlıklı yaşamın şifresi” şeklinde konuştu.

Kuru ve kabuklu meyve

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