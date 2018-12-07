Beyoğlu’nda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre olay sabah saatlerinde İstanbul’a bağlı Beyoğlu semtinde bulunan Fındıklı mahallesinde yaşandı. İddialara göre binanın giriş katında başlayan yangın kısa sürede 3 katlı binayı sardı.

Yangının ihbar edilmesi üzeri bölgeye çok sayıda sağlık ve iftaye ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler binada 2 kişinin cesedine ulaştı. Üzerlerinden kimlik çıkmayan 2 erkeğe ait cansız bedenler kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adli Tıp morguna sevk edildi.

Çıkan yangıla ilgili incelemeler devam ediyor.