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Beyoğlu’nda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Beyoğlu’nda kullanılmaz haldeki bir binada yangın çıktı. Çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay sabah saatlerinde İstanbul’a bağlı Beyoğlu semtinde bulunan Fındıklı mahallesinde yaşandı. İddialara göre binanın giriş katında başlayan yangın kısa sürede 3 katlı binayı sardı.

Yangının ihbar edilmesi üzeri bölgeye çok sayıda sağlık ve iftaye ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler binada 2 kişinin cesedine ulaştı. Üzerlerinden kimlik çıkmayan 2 erkeğe ait cansız bedenler kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adli Tıp morguna sevk edildi.

Çıkan yangıla ilgili incelemeler devam ediyor.

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