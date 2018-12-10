Biga'da minübüs TIR'la çarpıştı: 4 ölü, 16 yaralı

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Çanakkael'nin Biga ilçesine bağlı Yeniceköy mevkisinde, Balıkesir'e bağlı Gönen ilçesinde faliyet gösteren bir fabrikanya işçi taşımakta olan 17 KK 111 plakalı minibüs ile 16 BM 893 plakalı TIR çarpıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, minibüste bulunan 16 işçi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdehalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.