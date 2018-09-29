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Bilim dünyasının yeni keşfi: 12 tonluk dinozor

Geçmiş çağlara ait araştırmalarda yeni bir keşfe daha imza atıldı. Araştırmacılar Jurassic döneminde yaşamını sürdürdüğünü düşünülen en büyük dinozoru keşfettiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta dünya çapında okuyucu kitlesine sahip Current Biology dergisinde ses getiren bir araştırmaya göre, büyüklüğü ile yenir rekora imza atacağı düşünülen Ledumahadi Mafube adında bir dinozor türünün keşfedildiği açıklandı.

Bu yeni keşfedilen dinozor, yapılan araştırmalarda Sauropoda ailesine mensup bir dinozor karşımıza çıkıyor. Bağlı olduğu familyadan olan Brontosasurus ile kıyaslandığında, yere daha çömelik vaziyette ve devasa bedenini taşıyabilmesi için çok daha kalıkn bacaklara sahip olduğu belirtiliyor.

Ledumahadi ile hakkında yapılan ilginç açıklamalardan biride Sauropod'lardan çok daha önce dünyamız üzerinde bulundukları ve yaklaşık 200 milyon yıl önce nesilleri tükenene değin dünyada bulunduklarını gösteriyor.

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