Bilim dünyasının yeni keşfi gezegen balon gibi şişiyor!

Evrenin sırlarını keşfedebilmek adına önemli araştırmalara imza atan, Birleşik Krallık'ta kurulmuş olan Exeter Üniversitesi bünyesinde çalışan Jessica Spake ve Dr. David Sing gibi başarılı isimlerin bulunduğu bir ekip, Dünya’dan 124 ışık yılı uzaklıkta Kuğu Takımyıldızı’nda yer alan dışsal gezegen HAT-P-11b’yi keşfetti.

Yapılan incelemelere göre aşırı sıcak olan atmosferinde kaçak tespit edilen gezegenden helyum gazı sızıyor. 122 milyon ışık yılı uzaklıkta yer gezegende yaşanan helyum kaçamağı sebebiyle daha küçük olan kütlesi dünyanın 26 katı ve yarıçapı da dört kat daha büyük görünüyor.

İspanya’da bulunan bir gözlem evinde özel bir teleskopla incelenen dışsal gezegen, olağan dığı atmosfer koşullarına ilişkin yeni bilgilere öncülük edebilecek nitelikte.