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Binbir derdin devası nar şifa dağıtıyor

Birçok yemekte lezzet veriyor olmasının yanı sıra ve güçlü bir antioksidan özelliği bulunan nar, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde pek çok hastalığa deva oluyor.

Özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmez meyvesi olan nar adeta C vitamini, potasyum ve demir deposu. İçeriğindeki bileşenlerle bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede oldukça etkili bir meyve olan nar, aynı zamanda kolestrol ve şekeri de dengeliyor, kanser hücrelerinin gelişimini engelliyor, kalp sağlığını koruyor.

Nar meyvesinin tam bir şifa kaynağı olduğunu ifade eden Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Diyetisyeni Mine Şenarslan Toraman, kışın nar tüketmenin özellikle önemli olduğunun altını çiziyor. Bağışık sisteminin güçlenmesi için nar meyvesine dikkat çeken uzmanımız bu meyvenin tüketilmesiyle kanser hücrelerinin oluşmasını engellediği aynı zamanda kolestrol ve kan şekerinin ve tansiyonun dengelendiğini ifade etti.

Obezite ile mücadelede önemli bir yardımcı besin olduğunu aktaran Toraman, yarım nar içerisinde 7 gram karbonhidrat, 0.17 gram kadar yağ, 8.17 gram da lif içeriği bulunduğunu bu nedenle de midemize uzun süre tokluk sağlayarak acıkma ataklarının önüne geçeceğini belirtti.

 

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