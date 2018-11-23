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Bingöl'de anne ve 2 yaşındaki kızına otomobil çarptı

Bingöl'de meydana gelen kazada otomobil anne ve 2 yaşındaki kızına çarptı. İkisinin de hayatını kaybettiği kazada iki yaralı var.

Bingöl-Muş yolu üzerinde meydana gelen kazada alınan bilgilere göre Simani Mahallesi otogar kavşağında İlhami E. idaresindeki araç anne ve kızına çarptı. 12 AS 653 plakalı otomobil, 23 yaşındaki anne Büşra Begiçgeç ile 2 yaşındaki kızı Irmak'ı 40 metre kadar üzerinde sürükledikten sonra yola savurdu.

Anne ve kızı meydana gelen kazada ağır yaralanarak olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen ikisi de kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Otomobilin içinde Yusuf Emir D. ile Zakir D. isimli iki kişi de yaralanırken sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bingöl'de kaza

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