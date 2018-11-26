Binlerce yıllık tarih tehdit altında!

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan binlerce yıllık Apollon tapınağı, kaynağı belli olmayan su sızıntısı nedeniyle yosunlaşmaya başladı. Sızıntının neden kaynaklandığına dair çalışmalar başlatılırken, her yıl on binlerce turistin ziyaret ettiği tapınağın sızıntı nedeniyle tehdit altında olduğu ifade edildi.

Apollon tapınağında başlayan sızıntı nedeniyle tapınak içerisinde yosunlaşma başladığı ifade edilirken, mahalle sakinleri sızıntının yağmurdan kaynaklanmadığını, aylardır bu şekilde sızıntının devam ettiğini belirtti. Tapınaktaki görüntü nedeniyle tepkiler yükselirken, mahalleli yaşanan sızıntının kesilmesini istedi.

Tapınak içerisinde su sızıntısının nedenini tespit etmek üzere Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ve jeofizik uzmanlarınca teknik incelemenin başlatıldığı belirtildi. ASKİ yetkilileri su sızıntısının nedenini tespit için çalışmaların devam ettiğini ifade ederken, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürsü Murat Yılmaz, tapınakta bulunan sızıntının yeni olmadığını, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Yılmaz, tapınakta Alman kazı ekibi, Müze Müdürlüğü, Kaymakamlık ve ASKİ tarafından çalışmalar yürütüldüğünü belirterek bölgenin SİT alanı olması nedeniyle makine ve ekipman kullanmanın mümkün olmadığı bilgisini paylaştı. Yılmaz ayrıca "Tarihi dokuya zarar vermeden sorunun nedeni araştırılıyor. ASKİ’de bu konuda çalışma yapıyor” ifadelerini kullandı.

Apollon Tapınağı

Yenihisar ilçe merkezinde bulunan Didyma aslında bir antik kent değil, kutsal bir mahaldir. Miletos’tan gelen kutsal yol ile bağlantıya sahip Didyma bir kehanet merkezi olarak bilinmektedir. Didyma ile ilgili ilk yazılı kaynak Herodot olurken, bu kaynakta M.Ö. 600’lerde Mısır Kralı II. Nekho ve Lidya Kralı Kroisos’un Didyma’daki Apollon mabedine adaklar sunduklarını nakleder. Arkaik devirde ünlü olan Apollon’un kutsal yeri Persler tarafından M.Ö. 494’de yakılmıştır.

Yeniden M.Ö. 311’de mabet canlanmaya ve inşa edilmeye başlanır. Seleukoslar döneminde planda değişiklikler yapılır ve boyutları büyütülür. Artemis, Zeus, Aphrodite mabetleriyle diğer bazı yapıların da bulunduğu inşaatın Roma devrinde de sürdüğü, mabet çevresinde ele geçen kitabelerden anlaşılmaktadır. M.S. 250’den önce mabet önemini yitirmeye başlamış ve M.S. 385’de Theodosios’un emri ile tamamen önemini yitirmiştir. Hıristiyanlığın yaygınlaşması ile zaten bitirilmemiş olan mabedin adytonuna bir kilise yapılmıştır.