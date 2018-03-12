Bir düğün kaça mal olur? İşte 2018 yılı evlilik maliyeti

Düğün maliyetleri yapılan masrafın niteliğine ve niceliğine göre değişse de temel unsurlar göz önünde bulundurulduğunda ortaya minimum bir rakam çıkarılabiliyor. 2018 yılında evlenmek isteyen çiftlere bu temel gereksinimlerin karşılanmasında en az 13 bin lira gerekiyor. Düğün töreni, kına gecesi, davetiye, nikah şekeri, gelinlik ve damatlık gibi bir düğünün olmazsa olmazları söz konusu olduğunda fiyatlar seçilen mekan, ikramlar, davetiye kalitesi, gelinlik ve damatlığın fiyatlarına göre ise daha da artabiliyor.

Yeni trend kokteyl düğün maliyeti 6500 ile 12500 TL arasında değişen rakamlarla yapılabilirken, yemekli düğün davetlerinde menünün zenginliğine göre yine fiyat artıp azalabiliyor. Yemekli düğünlerde eğer kırmızı etli menü seçilirse 500 kişi için ödenmesi gereken miktar 35 bin lirayı bulabiliyor. Aynı şekilde kına geceleri için de artık organizasyon firmalarıyla çalışmak mümkün. Osmanlı konseptli ya da Hint konseptli kına geceleri oldukça ilgi görürken, fiyatları ise bin lira ile 6 bin lira arasında değişebiliyor.

Düğün davetiye fiyatları ise yine seçilen davetiye modeline göre değişiklik gösteriyor. 100 adet davetiye fiyatı 50 liradan başlayarak artarak devam ederken, nikah şekeri fiyatları ise 1,5 ila 10 TL arasında değişiyor. Nikah şekerlerinde ise daha çok davetiye ile uyumlu tasarımlar dikkat çekiyor.

Gelinlik fiyatları 3 bin ile 20 bin lira arasında

Düğün denilince gelinlik belki de en önemli parça olurken, her yıl değişen gelinlik modası sıradan tasarımlardan uzak ve daha çok düğünün temasına uygun olarak tercih ediliyor. 3 bin ila 20 bin lira arasında değişen fiyatlarıyla gelinlikler tamamen gelinlerin isteklerine göre şekillenirken, damatlıklarda ise durum biraz daha farklı. Evlenecek erkekler damatlıklarını artık daha sonra da giyebilecekleri şekilde tasarlatmak istiyor. Bin lira ile 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla damatlık satın almak mümkün olurken, bu fiyata damatlık gömlek, ayakkabı, kravat-papyon ve mendil de dahil ediliyor.