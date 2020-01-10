Bir Zamanlar Çukurova 50. bölümde neler yaşandı?

Yapımcılığını Tims & B yapım şirketinin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu’nun oturduğu ATV’nin muhteşem dizisi Bir Zamanlar Çukurova 16 Ocak Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Son bölümde Müjgan ve bebeği arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Sabahattin kendisinden haber alınamayan Yılmaz’a ulaşabilecek mi?

Son bölümde, Sabahattin ve Züleyha’nın konuşmalarına istemeden de olsa kulak misafiri olan Müjgan, savaş bayraklarını çıkarıyor. Züleyha, Müjgan’ın kendisine karşı gösterdiği kaba tavırlara bir anlam veremese de birşeylerin ters gittiğinin farkındadır. Neler olduğunu anlayabilmek adına Müjgan’a yaklaşmaya çalışan Züleyha, istediği sonucu alamayınca Yılmaz’ı arayarak konuşmak istediğini söyler.

Yılmaz ve Züleyha konuşmak için bir araya geldikleri esnada Müjgan evde rahatsızlanmış ancak kimseye ulaşamamıştır. Kendi imkanları ile hastaneye gitmeyi başaran Müjgan acilen ameliyathaneye alınır. Bebeğin ve Müjgan’ın hayati tehlikesi olduğunu öğrenen başhekim Sabahattin Yılmaz’a ulaşmayı çok denemiş ancak bir sonuç elde edememiştir.

Bu esnada Yılmaz’la Züleyha konuşurken, Züleyha’da rahatsızlanır ve hemen hastaneye götürülmesi gerekmektedir. Sevdiği kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan Yılmaz’ı hastanede hiç beklemediği bir sürpriz beklemektedir.