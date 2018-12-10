BMW kullanıcıları dikkat! 1 milyon 600 araç geri çağrılıyor

Sektöründe en güvenilir firmalardan biri olarak araç kullanıcıları tarafından tercih edilen BMW yetkililerince yapılan açıklamada, 2010 yılı itibariyle Ağustos 2017 tarihine kadar olan süreçte üretimi yapılan araçlarda egzoz gazı sirkülasyonu sağlayan soğutma odasındaki teknik hata ve yine egzoz içinde biriken kurumdan sızan sıvının yangına sebep olabileceği ihtimali gibi sebeplerle bu tarihte üretilen araçların geri çağrıldığını ifade etti.

Ayrıca geri çaprılması dolayısı ile ilgili firmanın servislerine başvuran araç sahiplerinden eksikliklerinin giderilmesi doğrultusunda çapılan işlemlerinden herhangi bir ücret alınmayacağı, bahsi geçen tarihler arasında BMW marka aracı bulunanların kendilerine en yakın bölgelerindeki yetkili BMW yetkili başvurmaları istendi.