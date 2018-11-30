Bodrum’da yaşanan sel felaketinin bilançosu çok ağır

Bodrum'da 29 Kasım günü sağanak yağışlar dolayısıyla meydana gelen sel felaketinde sokaklar, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Kentte ekipler aralıksız çalışarak tahliye ve hasar tespit çalışmaları yaparken, 100 aracın sele kapıldığı, 50 evde, 30 iş yerinde ise su baskınları olduğu öğrenildi.



Dün saat 14.00 sularında başlayan ve yaklaşık 3 saat boyunca devam eden şiddetli yağışın etkilerinin ençok hissedildiği ilçeler Bodrum merkez, Gümbet, Konacık ve Bitez oldu. Bir gün öncesinde yarımada genelinde meteorolojinin uyarısını duyurarak dere yataklarında ve mazgallarda çalışma yapan ekipler, yağış ile birlikte de sahadaki çalışmasını sürdürdü.