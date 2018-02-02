Boğaz ağrısının sebebi cep telefonu ve nakit para olabilir!

Boğaz ağrısı, halsizlik, yüksek ateş ve burun tıkanıklığına neden olabilen boğaz enfeksiyonu kış aylarında artış gösteriyor. Her yıl başkalaşım geçiren enfeksiyonların para ve cep telefonu gibi objelerden geçtiğini belirten Medikal Park Fatih Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altıntaş, bu tür enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Mevsimlerde meydana gelen değişikliklerle birlikte hastalıklar da şekil değiştiriyor. Salgın halindeki enfeksiyonlar ise özellikle hassas bünyeleri etkiliyor. Büyük bölümü viral hastalıklardan oluşan bu salgınlar ölümle bile sonuçlanabiliyor. Yaşlılar, hamileler, çocuklar, kemoterapi alan ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler ile kronik hastalıkları olan bireyler ise büyük risk altında. Bu hastalıklardan korunmak için ise Altıntaş, önemli bilgiler verdi.

Kişisel Hijyen Kurallarına Uyun!

Para, cep telefonu gibi enfeksiyon taşıyıcı objeler, toplu yaşam alanları, toplu taşıma araçları, değişe uğrayan ve farklı tiplerde hastalıklara neden olan virüsler için en uygun ortamlardır. Bu nedenle domuz gribi, kuş gribi gibi viral hastalıklarda en önemli unsur öncelikle bulaşıcılığı azaltmak olmalıdır. Bunun için ise kişisel hijyen kurallarına oldukça dikkat etmeli, ellerinizi sık sık yıkamalısınız. Ayrıca toplu yaşanan yerleri mutlaka havalandırmalısınız.

Hemen Antibiyotiğe Sarılmayın!

Salgın hastalıkların neden olduğu semptomlar arasında, boğaz ağrısı, boğazda yanma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, geniz akıntısı, öksürük, ateş, halsizlik, eklem ağrıları vardır. Bu semptomlarla karşılaştığınız anda antibiyotik kullanmaya başlamak hem kendiniz, hem de genel toplum sağlığı açısından yanlıştır. Bilinçsizce kullanılan antibiyotik, pek çok antibiyotiğe karşı dirençli bakteri gelişimine neden olurken, toplum sağlığı açısından çok ciddi tehdit oluşturmaktadır.

İnternette Gördüğünüz Her Şeyi Uygulamayın!

Bazı yanlış tedavi yöntemleri, basit enfeksiyonları bile ciddi rahatsızlıklara dönüştürebilir. Hatta bağışıklık sistemi zayıf hastalarda ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle internetten okuduğunuz her bilgiye inanmayın ve uygulamayın. Eğer ateşiniz 37.5 santigrat derecenin üstündeyse, halsizliğinizde artış varsa, hastalığınızın süresi 5-7 günden uzun sürdüyse, mutlaka bir hekime başvurun.

Zencefil Karabiber Limon Bal

Aldığınız tüm tedbirlere rağmen eğer hastalık belirtileri başladıysa evde yapacağınız karışımlarla semptomların hafiflemesini sağlayabilirsiniz. Zencefil, karabiber, limon ve şeker hastalığı olmayanlar için bal 2 dakika kaynatılarak, boğaz ağrısına karşı tüketilebilir. Burun tıkanıklığında ise bir yemek kaşığı karbonat ve bir yemek kaşığı tuz dinlendirilmiş suda karıştırılarak günde 3-4 kez buruna çekilebilir.