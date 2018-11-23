Bolivya’da inanılmaz olay! Uçak gövdesinin üzerine indi

Alınan bilgilere göre Bolivya'da bulunan El Alto Havalimanı'na iniş yapmak için hazırlanan uçak, pilot tarafından iniş takımları açtıldığı esnada arıza sinyalleri verdi. Uyarı sinyalleri üzerine durumu kuleye bildiren uzman pilot iniş takımlarının açılmamasına rağmen başarılı bir iniş gerçekleştirerek, 122 yolcu ve 5 mürettebatın hayatını kurtardı.

Gövdesi üzerine indirilen uçakta orta çaplı hasar meydana gelirken, yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadı. Pist, 10 saat kapalı kaldıktan sonra açıldı. Uçak pistten vinç yardımıyla kaldırılabildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.