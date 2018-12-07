Bolu Dağı beyaz örtüyle kaplandı! Trafikte aksamalar yaşanıyor

Alınan bilgilere göre, Bolu’da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabahın erken saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı bölgeyi beyaz örtüyle kaplarken D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkilerinde görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu.

Günler öncesinden meteoroloji tarafından yapılan uyarıları dikkate alan karayolları ekiplerinin tünel giriş ve çıkışlarında hazır olarak bekletildi. Ekiple kar yağışının başlamasının ardından hazır bekletilen tuzlama ve kar küreme araçları ile çalışmalara başladı. Kazaların yaşanmaması için sürücülere uyarılarda bulunan trafik ekipleri kar lastikleri olmadan yola çıkılmaması ve hız yapılmaması konusunda uyarılarda yaptı.

Öte yandan D-100 Karayolu Ankara yönünde bir TIR'ın yanlış sollama yapması sonucu trafiğin durduğu, trafin yeniden açılması için gerekli çalışmaların devam ettiği öğrenildi.