Bolu ve Kars'ta rastlanan şap hastalığı büyük paniğe neden oldu

Alınan bilgilere göre Bolu merkeze bağlı Ilıcakınık köyünde bölgede görev yapan il tarım bakanlığına bağlı ekiplerce yapılan incelemelerde bir büyükbaş hayvanda şap hastalığı olduğu tespit edildi. Bunu üzerine harekete geçen il tarım müdürlüğü, tüm hayvan pazarları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı. Öte yandan Kars merkez, Selim ve Sarıkamış ilçelerinde de kentte rastlanan sap hastalığı sebebiyle hayvan pazarları 35 gün süreyle kapatıldığı bildirildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tarım İl Müdürlükleri, bu tehlikeli hastalığın diğer hayvanlara yayılmaması için kapatılan hayvan pazarlarının, ancak hastalığın tamamen geçmesi durumunda açılacağı ifade etti. Alınan tedbirler kapsamında büyük ve küçükbaş hayvanların il ve ilçelere giriş ve çıkışları yasaklanırken, besiciler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.