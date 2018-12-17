Boşandığı eşini bıçaklayıp kaçtı

Boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 34 yaşındaki Elif Avcılı'nın boşandığı eşi ile barışmak istememesi yüzünden gerçekleşti. İddialara göre, Üzeyir Y. adlı eski eş, bugün öğle saatlerinde Elif Avcıllı'nın oturduğu eve geldi. Kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşinden boşanan Elif Avcıllı, yeniden barışma talebini reddetti.

Bunun üzerine eski karı-koca arasında tartışma çıktı ve Üzeyir Y. yanında getirdiği bıçakla eski eşini yaraladı. Olayı duyan komşular eve geldiklerinde Elif Avcıllı'yı kanlar içinde görünce 112 Acil Servis ve polise ihbar etti.

Ağır yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan kadının ameliyata alındığı öğrenilirken, kaçan zanlı polis ekiplerince aranmaya başladı.