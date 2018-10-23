Boşanmaya neden olan virüs: HPV

Dünyada yaygınlaşan HPV virüsü, ülkemizde de artışa geçince uzmanından konuya ilişkin açıklamalar geldi. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Tepeler, HPV virüsü nedir ve nasıl bulaşır sorularını yanıtladı. HPV virüsü nedeniyle vücutta ortaya çıkan siğillerin yüzde 90 oranında cinsel yolla bulaştığını belirten Tepeler, genital siğiller ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Sadece el ya da yüz bölgelerinde değil genital bölgede de ortaya çıkan ve son zamanlarda boyutu ve sayısı artan siğiller, büyüdükçe karnabahar görünümü alıyor. Human Papillomavirus (HPV) 200'den fazla tanımlanmış tipe sahip ve bunlardan 40'ı cinsel bölgede bulunuyor. Burada ise genital kondilom, kondiloma aküminata ya da genital siğil olarak adlandırılan hastalığa yol açıyor. Yılda 6,2 milyon kişinin Amerika'da bu virüs ile enfekte olduğu düşünülürse, en sık cinsel yolla bulaşan hastalık olarak tanımlanabilir.

ERKEKLERDE HPV GÖRÜLME SIKLIĞI ARTTI

Cinsel aktivitenin erken yaşta başlaması, çok eşlilik gibi nedenlerle HPV virüsünün görülme sıklığı artıyor ve 2010 yılı Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kadınlarda yüzde 11,4 oranında saptandığı belirtiliyor. Erkeklerde genital bölgede HPV saptama oranı 1,73'ken bu rakamlarda da son yıllarda artış tespit edilmiştir. Son 20 yıl içinde sadece siğil yapmakla kalmayan HPV, aynı zamanda orofaringeal (ağız-yutak) bölgesi ve penis kanserlerine neden olmaya başladı. Penis kanserlerinin yaklaşık yüzde 50'sinde HPV ile ilişki görülürken, son 20 yılda erkeklerdeki görülme sıklığındaki artış nedeniyle ciddi bir hastalık olarak ele alınmaya başlanmıştır.

SADECE CİNSEL YOLLA BULAŞAN BİR VİRUS MÜDÜR?

Yüzde 90 oranında cinsel yolla bulaşan HPV virüsü, aynı zamanda vücudun çeşitli bölgelerinde hatta eşyalarda rastlandığı için cilt teması, virüs barındıran eşyalar ve doğum sırasında bile bulaşabilmektedir. Daha sıklıkla cinsel yolla bulaştığı için en önemli risk faktörü ise çok eşliliktir. Partner sayısının artması riski yükseltmektedir. Bu virüsten korunmak için kullanılan kondom-prezervatif gibi araçlar genital bölgeyi tamamen sarmadığı için mutlak koruma sağlamayacaktır. HPV hastalarının yüzde 15'inde kondom kullanılmasına rağmen koruyucu olmadığı anlaşılmıştır.

HPv virüsünün kuluçka süresi 2 hafta ile 2 yıl arasında değişir ve siğiller genellikle 3-4 ayda çıkar. İlk yıl içinde siğillerin yüzde 40-60'lık bölümü kendiliğinden kaybolur ancak iyileşme dönemi hastanın bağışıklık sistemi ile ilgilidir. Eğer immün sistem baskılanır ya da zayıflarsa, hastalık yeniden nüksedebilir.

JİLET KULLANIMI VİRUSU YAYIYOR

Ciltte görünmeyen sıyrıklar oluşturan jilet, temizlik sonrası siğillerin kanamasına neden olur ve bu da meydana gelen sıyrıklardan virüsün girerek çoğalmasını sağlar. Virüs vücuda ilk kez de bu sıyrıklardan girerek bulaşmaktadır. Bu nedenle genital bölgede kıl temizliği yaparken cildi tahriş etmeyen makinalar, tüy dökücü kremler kullanılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca cinsel bölge için kullanılan jilet ya da makinalar vücudun diğer bölgelerinde de kullanılmamalıdır.

STANDART BİR TEDAVİ YÖNTEMİ YOK

Fiziksel ve kozmetik iyileşme amaçlanan tedavide, virüsün vücuttan atılamayacağı bilinmelidir. Herkese uygun tek bir tedavi yöntemi olmamakla beraber, siğil sayısı, büyüklüğü, yer aldığı bölgeler, hekim tecrübesi gibi değişkenlere göre bir tedavi yöntemi belirlenir. En sık kullanılan tedavi yöntemi ise cerrahi eksizyon, kriyoterapi ya da asit solüsyonlarıdır. Tüm bu tedavilere rağmen virüsün tekrarlama riski yüzde 25-65 arasındadır.

DEPRESYONA NEDEN OLABİLİR!

Görüntüsü, bulaşma korkusu gibi nedenlerle kişilerde cinsel istekte azalma, psiko-sosyal olarak içe kapanma, anksiyete ve hatta depresyona neden olabilen siğiller, kaynağın tespit edilemediği durumlarda ise ikili ilişkilerde güvensizlik ve ayrılıklarla, hatta boşanmalara neden olabilmektedir. Genital bölgesinde HPV virüsü tespit edilen kişilerin partnerleri de mutlaka bilgilendirilmeli ve muayene olmalıdır.