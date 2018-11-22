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Bu hafta vizyona girecek yeni filmler neler? 23 Kasım vizyona girenler...

Sinemaseverlerin merakla beklediği yeni filmler neler? 23 Kasım'da vizyona giren filmler, bu hafta yerli film mi yabancı film mi izlemeliyiz? İşte detaylar...

Her hafta Cuma günü vizyona yeni giren filmler büyük merak uyandırıyor. İşte Türkiye sinema salonlarında 23 Kasım günü gösterilmeye başlanacak yerli ve yabancı filmler... Bu hafta vizyona giren filmler arasında 3 yerli 3 yabancı film var.

Bizi Hatırla

23 Kasım Cuma günü Türkiye sinemalarında gösterilmeye başlıyor. Yıllarca dişiyle tırnağıyla bir mevki elde eden ve sonunda eşi ve çocuklarıyla sakin bir hayat süren Kaan, ihmal ettiği babasını yanına getirir. Ancak oğluna yük olmaktan çekinen baba Eşref, evine geri döner. Birbirlerine ne kadar yabancılaştıklarını fark eden baba oğul ilişkisi, herkesi bir vicdan muhasebesine sokacak.

Deliler: Fatih'in Fermanı

Merakla beklenen filmlerden birisi de Deliler: Fatih'in Fermanı... Osmanlı elçisini infaz eden Romanya Prensi Vlad karşısında öldürülmesi için Baba Sultan'a ferman veren Fatih Sultan Mehmet, Deliler Birliği'ni Kuman'la birlikte Edirne'den Targoviç'e gönderir. Amaçları önce Vlad çetesinde saldırılan köyü kurtarmak daha sonra da Vlad'ı infaz etmektir. Yönetmenliğini Osman Kaya'nın üstlendiği filmde Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş’i Erkan Petekkaya, Gökkurt’u Cem Uçan, Aşgar’ı İsmail Filiz, Alaca’yı Nur Fettahoğlu, Baba Sultan’ı Yetkin Dikinciler, Fatih Sultan Mehmet’i de Rüzgar Aksoy canlandırıyor. Kadrosunda Demet Tuncer, Mehmet Ali Karakuş, Gökçe Özyol, Mehmet Pala, Batın Uçan gibi isimler yer alıyor.

Grinç

Sadık köpeği Max'la birlikte kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediği bir mağarada yaşayan Grinch, günlük hayatından oldukça memnundur. Ancak Noel kutlamalarına aşırı düşküj olan Who köyü halkı, kutlamaların daha da coşkulu olacağını ilan eder ve Grinch de bu coşkuyu yok etmek için Noel Baba kılığına girer. Köyde yaşayan küçük Cindy-Lou Noel gecesi Noel Baba'yı yakalayarak annesine yaptığı yardımlar için teşekkür edecektir. Planları birbirini nasıl etkileyecek?

Muhtemel Aşk

Süpermarkette çalışmakta olan genç bir adam olan Christian, karanlık geçmişini bırakmaya çalışmaktadır. Bu konuda da en büyük desteği Bruno'dan alır. Ancak Marion'a aşık olmuştur ve kendi küçük dünyasında bu aşkı büyük zorluklarla yaşatacaktır.

Put Şeylere

Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği, kadrosunda Türkü Turan, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Öykü Karayel gibi isimlerin yer aldığı filmde, bir grup sanatçının hayatına giren bir el kamerası konu alınıyor. bu kamera ile hayatları başka bir hale gelirken, birbirinden farklı karaktelere sahip grupta kiminin şansı dönerken kiminin de hayatı kararır.

Yaz

Filmde efsanevi rock star Viktor Tsoy ile Mike ve onun eşi Natasha arasında geçen aşk üçgeni konu alınıyor. Yeni bir grup kurma hazırlığındaki Viktor'un hayatı bir anda bambaşka bir hal alır.

 

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