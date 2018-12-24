Bugün hava nasıl olacak? 24 Aralık hava tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Bazı bölgelerde yağış beklenirken, yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu bölgelerde sis ve pus beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji'den alınan son verilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden esecek.

Ankara'da hava bugün parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 7 derece, İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, sıcaklık 14 derece olacak. İzmir'de hava parçalı bulutlu ve gece saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. İzmir'de sıcaklık 15 derece olarak ölçülecek.

Balkanlardan Gelen Soğuk Hava Dalgası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası etkisine giriyor. Yapılan uyarıda yurdun Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ üzerinden başlayarak, soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin edilmesi üzerine çeşitli uyarılar yapıldı.

Yağışlı ve soğuk hava dalgası ile ilgili yapılan açıklamada, “Yurdumuzun yarın (24.12.2018 Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Salı günü ülkenin kuzeybatı kesimlerinde, Çarşamba ve Perşembe günleri ise iç ve doğu bölgelerinde hissedilir derecede (8-12 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Balkanlar üzerinde gelen bu sistemde bu hafta İzmir’de sadece Salı günü yağmur ve sağanak şeklinde yağış bekleniyor. Diğer günlerde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Ancak hava sıcaklıklarındaki düşüşler İzmir ve Kıyı Ege’de de hissedilecektir. Bu hafta etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havanın neden olacağı kuvvetli meteorolojik olaylar ile ilgili yayımlanacak meteorolojik uyarıların takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması can ve mal emniyeti açısından önem arz etmektedir” denildi.