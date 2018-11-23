Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu

Türkiye'de bugün hava durumu raporunda yağışlar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlıyor. Yapılan son değerlendirmelerde yağış alan yerlerde genellikle yağmur ve sağanak beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile güneydoğusu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar tahminleri var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre yurt genelinde hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalırken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Ankara'da hava bugün sabah saatlerinde yağmurlu. Sıcaklık en yüksek 10 derece olacak. Genel olarak gün bulutlu geçecek. İstanbul'da yağmur ve sağanak bekleniyor. Sıcaklık 12 derece civarında seyredecek. İzmir ise parçalı bulutlu bir gün bekliyor. İzmir'de hava sıcaklığı 16 derece olacak.

Adana'da hava durumu raporuna göre aralıklı sağanak geçişleri görülecek, sıcaklık ise 20 derece olarak ölçülecek. Bursa çok bulutlu ve güne sağanak yağmurla başlayacak. Antalya'da hava çok bulutlu, il geneli aralıklı olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.