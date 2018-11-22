Bursa'da bayan kuaförü aracında öldürüldü

Bursa Gemlik'te 55 yaşındaki Günay Torun isimli kadın, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bayan kuaförü olan Torun'un öldürülmesiyle ilgili Bursa polisi geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sabah saatlerinde Gemlik Balıkpazarı bölgesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, 34 PG 4315 plakalı aracı içinde Günay Torun adlı 55 yaşındaki bayan kuaförü öldürüldü. Olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilen Torun'a görgü şahitlerinin ifadelerine göre beyaz renk bir otomobilden 5-6 el ateş açıldığı iddia edildi.

Polis ekipleri ilk belirlemelere göre zanlının Günay Torun'un yakın bir akrabası olduğunu tespit ederken, zanlının adı açıklanmadı. Olay yerinde savcılık incelemesi sonrasında Torun'un cenazesi Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Gemlik ilçesinde bayan kuaförü olarak çalıştığı öğrenilen Torun'un ilçede sevilen bir esnaf olduğu belirtilirken, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulu üyesi olduğu bilgisi verildi.

CİNAYETİN ARDINDAN DRAM ÇIKTI

Bursa'da Öldürülen Günay Torun'un eşi Hilmi Torun'un da geçtiğimiz yıl Antalya'da tatil esnasında halay çekerken beyin kanaması sonucu öldüğü ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde Gemlik ilçesinde meydana gelen olayda Balıkpazarı bölgesinde Torun otomobilin içinde öldürülmüştü. Torun'un röntgen bölümü sorumlusu eşi Hilmi Torun'un ise geçtiğimiz yıl Antalya'da tatilde halay çekerken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Cinayete kurban giden Günay Torun cenaze töreninde gözyaşlarına boğulmuştu.