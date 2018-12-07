Bursa'da feci ölüm! Ayağını yem makinesine kaptıran adam...

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi Demirdere Mahallesi'nde Kadir Özekim adlı vatandaş ayağını yem kırma makinesine kaptırarak feci şekilde hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, büyükbaş hayvancılıkla uğraşan 40 yaşındaki Özekim, hayvanlara yem olarak topladığı otları yem kırma makinesine attı. Ancak makinenin haznesine fazla ot attığını fark edince otları ayağıyla itti.

Fazla otları ayağıyla itelediği sırada ayağını makineye kaptıran Kadir Özekim, helezonla makinenin içine çekildi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Özekim hayatını kaybetti.