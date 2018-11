Bursa'da öldürülen kuaförün katil zanlısı erkek kardeşi çıktı

Bursa'da sabah saatlerinde bayan kuaförlüğü yapan Günay Torun, aracının içinde silahlı saldırıcı sonucu hayatını kaybetmişti. Güvenlik kameralarına an be an yansıyan olayda Torun'u öldüren kişinin erkek kardeşi olduğu tespit edildi. Gemlik polisi yaptığı operasyonda zanlıyı Karacabey ilçesinde yakaladı.

Gemlik ilçesi Balıkpazarı mahallesinde meydana gelen olayda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 55 yaşındaki Günay Torun, aracının bagajına poşetleri koyuyor ve aracına biniyor. İki metre kadar geri gelen Torun'un aracına beyaz bir araç yaklaşıyor ve içinden inen ve daha sonra Torun'un kardeşi olduğu belirlenen Halil K. ondan camı açmasını istiyor. Kısa süre yaşanan tartışma sonrasında 5-6 el ateş eden Halil K. beyaz araca biniyor ve hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri Torun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayet Büro ve Asayiş ekipleri ise güvenlik kameraları incelemelerinin ardından şüphelinin eşkalini belirleyerek yaklaşık 4 saat sonra zanlıyı Karacabey'de yakaladı. Halil K.'nın sosyal medyada ise "Para ile insanın arasındaki karşılıklı ilişki şöyledir İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın", "Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız da olacaktır" şeklinde paylaşımda bulunduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl Antalya'da bir otelde pistte dans ettiği sırada beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden Hilmi Torun'un eşi olan Günay Torun ile kardeşi arasında alacak verecek meselesi olduğu, cinayetin de bu nedenle işlenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Zanlının emniyetteki sorgusu ise devam ediyor.