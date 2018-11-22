Bursa'da stokçu baskını: 35 ton patates çıktı

Stok yapılan depolara baskınlar yapılacağına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı duyurunun ardından Bursa'dan stokçu haberi geldi. Bir binanın giriş katında çuvallarda istiflendiği belirlenen 35 ton patates Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ele geçirildi. Stokçuluk nedeniyle sebze meyve fiyatlarında artış meydana geldiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Alınan ihbarlar neticesinde stok yapıldığı belirlenen depoların basılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kimse benim vatandaşıma pahalı ürün yedire hakkına sahip değildir." demişti. Yaşanan fiyat artışlarının önüne geçebilmek için harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi Hal ve Zabıta Ekipleri, ile Tarım A.Ş. Denetim ekibi, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaptıkları denetimlerde söz konusu adrese baskın yaptı. Karapınar mahallesinde bir evin giriş katında yer alan dükkanın yeşil örtü ile kapanan camlarından şüphelenen ekipler, dükkan sahibine ulaşamayınca Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden destek istedi.

Dükkana gelen Jandarma ekipleriyle dükkanın kapısı açıldı ve içeride 35 ton patates ele geçirildi. Konya'dan getirilen patatesleri burada depoladığı ileri sürülen kişiye "hal dışı toptan satış yapmak" suçundan 14 bin TL para cezası verildi. Patateslerin ise komisyon tarafından belirlenecek rakam üzerinden alınarak hal fiyatlarından satılacağı kaydedildi.

Son günlerde ciddi fiyat artışlarının stokçuluk nedeniyle gerçekleştiğini belirten Aktaş, fırsatçılık yapanlara karşı denetimlerin sürdüğünü, vatandaşların da bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirtti. Aktaş "Stokçuluk yapıldığına dair en ufak bir şüphede bile zabıta ekiplerimize ihbarda bulunabilirler” dedi.