Büyük emlak dolandırıcılığı: Boş daireleri satılık gösterdiler

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda büyük emlak vurgunu yapıldı. Alınan bilgilere göre kendilerini emlakçı gibi tanıtan şahıslar boş daireleri satma vaadiyle vatandaşları binlerce lira dolandırdı. 3 kişiden oluştuğu belirtilen emlak çetesi Asayiş Büro ekiplerinin çalışmaları sonucu çökertildi. Yakalanan dolandırıcıları sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Vatandaşlara kendilerini emlakçı gibi göstererek dolandırılan şebekeyi takibe alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri incelemeler sonucunda şebeke üyelerinin Esenyurt'taki satılık dairelerin sahipleriyle irtibata geçtiklerini belirledi. Kendilerini emlakçı gibi tanıtarak müşteri bulma bahanesiyle evlerin anahtarlarını aldıkları öğrenilen 3 kişilik çete üyelerinin evlerin fiyatlarını düşük göstererek satışa çıkardıkları ortaya çıktı.

Satışa sundukları evlere çıkan müşteriler ile görüşen ve sözde satış sözleşmesi yapan şahıslar, kapora aldıktan sonra ortadan kaybolmaktaydı. Yapılan çalışmalar sırasında ekipler bazılarının çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Yetkililer emlak dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.