C vitamini hakkında bilinmeyenler! Soğuk algınlığını önler mi? En çok hangi besinlerde bulunur?

Vitamin ve mineraller hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz bilmiyoruz ancak bazı doğru bildiklerimizin yanlış olduğundan artık eminiz. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, vitamin ve mineraller hakkında bilmediklerimizi anlattı.

Vücudumuz, dengeli beslenme ile ihtiyacı olan vitaminleri alabiliyor ancak hangi gıdalarda hangi vitamin ve mineraller bulunduğu konusunda bazı hatalar yapabiliyoruz. Büyüme, sindirim ve sinir fonksiyonlarımız için ihtiyacımız olan vitaminler A, B, C, D, E ve K harfleri ile adlandırılıyor. Hücreleri destekleyen ve farklı bölümlerin işlevini yerine getirmesini sağlayan minerallere örnek olarak ise kalsiyum, demir verilebilir.

SOĞUK ALGINLIĞINI ÖNLEMEZ!

Özellikle C vitamini hakkında yaygın bir hata yapılıyor. Soğuk algınlığını engellediğine inanılan C vitamininin aslında böyle bir işlevinin olmadığını biliyor muydunuz? 10 yıldan fazla C vitamini üzerinde yapılan araştırmalarda çoğu insan için soğuk algınlığını önlemediği görülürken, bazı araştırmalarda ise ortaya çıkan semptomların biraz daha hızlı ortadan kalktığı ortaya koyuldu.

C vitamini denildiğinde çoğu insanın aklına ilk olarak turunçgiller gelse de en iyi C vitamini kaynağının tatlı kırmızı biber olduğunu biliyor muydunuz? Günde yetişkin bir insanın alması gereken C vitamini miktarı 75-90 mg arasındadır ve yarım fincan tatlı kırmızı biberde bulunan C vitamini 180 cl portakal suyunda bulunan miktara eşittir.

B12 vitaminini yeterli almak büyük önem taşıyor. Ancak B12 vitaminin enerji verdiği yönündeki yaygın inanış gerçeği yansıtmıyor. Et, balık ve süt ürünleri tüketimi ile B12 vitamini ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. ancak bunları almak fit olacağınız ya da fazla enerjik olacağınız anlamına gelmez. B12 vitamin eksikliği ise kol ve bacak ağrılarına, kansızlığa, hafıza kaybı ya da baş dönmelerine neden olabilir.

FAZLA VİTAMİN ZEHİRLER Mİ?

Bol vitamin elbette iyidir ancak gereğinden fazla vitamin almak vücudunuza hasar verebilir. Birçok vitamin ve mineral fazla alındığında zehirli olabilir. Örneğin fazla A vitamini, mide bulantısı, kusma, karaciğer hasarına yol açabilir, fazla D vitamini zayıflığa, kalp ritim problemlerine ve baş dönmesine neden olabilir. Dokularda ve organlarda biriken fazla vitaminler pek çok organa zarar verebilir. Bu nedenle vitamin takviyeleri konusunda gereğinden fazla alınmadığından emin olmalısınız.

D ve K vitaminleri, potasyum ve magnezyum kemik sağlığımız açısından önemli. Özellikle osteoporoz döneminde kemiklerinizde kırılganlık, incelme riskleri taşıyorsanız doktor kontrolünde kalsiyum ve D vitamini takviyesi alınabilir.

HAMİLELERE FOLİK ASİT

Göz sağlığı için Lutein, Zeaxhantin, Çinko, C ve E vitaminlerinin koruyucu özelliği olduğu belirtilirken, sebze ve meyve tüketimi ve 65 yaş üstü sigara kullanılmaması ile gözler korunabiliyor. Hamilelerde ise folik asit oldukça büyük önem taşıyor. Bebekte gelişebilecek beyin ve omurilik sorunlarını önlemeye yardımcı olan folik asit hamilelik sırasında çok büyük önem taşıdığı için ek olarak folik asit almak gerekiyor.