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Çalışanlara özel beslenme önerileri

Günün büyük bir kısmını iş hayatı içerisinde geçirdiğimize göre beslenmemizin de çoğu ev dışı ortamlarda gerçekleşmekte. Hal böyle olunca çalışma hayatında kaliteli ve dengeli beslenme önem arz ediyor.

Günün önemli öğünlerinden kahvaltı ve öğle yemeği, çalışma hayatımız nedeniyle ev dışında geçiyor. Bu demek oluyor ki beslenmemizin neredeyse 3'te 2'lik bölümü dışarıda sağlanıyor. Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı Serap Güzel, çalışanların doğru ve yeterli beslenebilmesi için dikkat etmesi gereken noktaları anlattı. Buna göre gün içerisinde nasıl beslenmemiz gerekiyormuş bakalım.

En hızlı geçiştirilen ve çoğu zaman atlanan öğünlerin başında kahvaltı geliyor. Aslında güne iyi başlamak için en önemli öğün olan kahvaltı, bir yandan da metabolizmayı çalıştırıyor ve insanları şişmanlıktan koruyor. Kahvaltı öğününüzde protein, lifli karbonhidrat, vitamin ve mineraller yer almalı. Bunun için de sadece poğaça, açma gibi hamur işlerini yemek yeterli gelmez. Kahvaltı öğününüzde peynirli bir sandviç ve yanında bir meyve daha doğru bir seçim olacaktır.

Öğle yemeği için ise iş yerinin yemekhanesi ya da bir restoranda seçeceğiniz yemekler de önemlidir. Gün içinde daha çok masa başında çalışılan, ulaşım için araç kullanan, az yürüyüş yapılan bir günlük hayat yaşayanlarda kilo problemleri baş göstermeye başlar. Üstüne bir de stres faktörü eklendi mi hem bedensel hem de zihinsel sağlık sorunları ortaya çıkmaya başlar. Değiştirebileceğiniz beslenme alışkanlıklarınızla bu olumsuz etkileri en aza indirebilirsiniz. Öğle yemeği için fast food yiyecekler, kızartılmış, hamurlu yiyecekler yerine daha çok ızgara et, sebze ve salata ağırlıklı yemekleri seçmelisiniz. Ekmek tercihiniz beyaz ekmek değil lifli çavdar, tam buğday, kepekli gibi ekmek türleri olmalı. Yemeklerde daha az tuz kullanmalı, gazlı ve asitli içecekler yerine soda, ayran ve su gibi içecekler tüketmelisiniz.

Ara öğünlerde atıştırmalıklarınızı da dikkatli seçmelisiniz. Daha sağlıklı atıştırmalıkları tercih ederek beslenme kalitenizi artırabilirsiniz. Örneğin günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızı tamamlamak için 3-4 porsiyon meyve tüketmelisiniz. Çalışırken taze ve kuru meyve, mini sandviçler, taze ceviz, badem, fındık gibi sağlıklı atıştırmalıklar, gofret, kraker, bisküvi gibi yiyeceklere göre daha sağlıklı ve doyurucudur.

Öğle ve akşam yemeklerinizdeki kaloriyi dengelemek önemlidir. Öğle yemeğinde kalorisi yüksek gıdalar tükettiyseniz akşam yemeğiniz için daha hafif bir yemek seçmeniz hem sağlığınızı hem de ideal kilonuzu koruyan yöntemlerdendir.

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