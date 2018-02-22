Canlı yayında doğum yaptı

BBC'nin haberine göre ABD'nin St. Louis şehrinde yaşamakta olan yerel bir radyo kanalı olan "The Arch"ta sunuculuk yaptığı öğrenilen Cassiday Proctor, doğumunu canlı yayın esnasında yaptı. Çalıştığı radyonun yetkilileri doğumun gerçekleşeceği hastaneden önceden izin aldılar ve doğumu canlı olarak dinleyicilerle paylaştılar.

Hayatının bu en özel anını dinleyicileri ile paylaşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Proctor, sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi. 3300 gram ağırlığında doğan bebeğin ismi de canlı yayında izleyicilerden gelen isim önerileri ile belirlendi. Proctor'un oğlu Jameson oldu.

Yaşadığı olayı olağanüstü bir deneyim olarak yorumlayan Proctor'un, doğum iznine ayrılarak programına bir süre ara verdiği öğrenildi.