Cep telefonu taksit sayısı artırıldı!

BDDK akıllı telefon, tablet ve bilgisayar satın alımlarında kullandırılan krediler ile ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. Bugün yürürlüğe giren yönetmeliğe göre cep telefonu takist sayısı ne kadar olabilecek?

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre daha önce 6 ayı aşamayan vade süresi uzatıldı. Yönetmelik, fiyatı 3500 TL üzerindeki cep telefonu, tablet, bilgisayar alımlarında kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3500 TL kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredi vadelerinin 12 ayı aşamayacağı şeklinde değiştirildi.

Taksitle cep telefonu almayı düşenenler için müjdeli haber bugün geldi. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile tablet ve bilgisayar satışında taksit sayısı 6'yı aşamayacak. Cep telefonu taksit sayısı 3500 TL'ye kadar fiyatlards 12 taksit, 3500 TL üzerindaki fiyatlarda ise 6 taksiti aşamayacak. Ancak aynı yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 31 Ocak 2019'a kadar fiyatı 3500 TL üzerindeki akıllı telefonlarda kullandırılan kredilerin 6 ay olan vade sınırı 12 ay olarak uygulanacak.

1 Eylül 2018 tarihi itibariyle uygulanan taksit kısıtlaması nedeniyle 36 ay olan taksit sayısı 6'ya indirilmişti. Sektör temsilcileri ise bu kısıtlama ile birlikte döviz kurlarındaki dalgalanmanın sektörde yüzde 40 civarında daralmaya neden olduğunu dile getiriyor. Yapılan düzenleme ile taksit sayısının 12'ye çıkarılması ise sektörde olumlu karşılandı.