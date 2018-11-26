Çeyrek altın ne kadar oldu? Serbest piyasada fiyatlar...

Çeyrek altın fiyatları pazartesi itibariyle 337 lira olarak serbest piyasada yerini alırken, İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları da şu şekilde gerçekleşti. 24 ayar külçe altının gramı 206,20 liradan satılırken, 206 liradan alındı.

Cumhuriyet Ata lira alış fiyatı bin 358 lira, satış fiyatı bin 379 lira oldu. 22 Ayar bilezik gramı 188 liradan alındı, 192 liradan satıldı. Lira (Tam) Ziynet bin 327 liradan alındı ve bin 347 liradan satıldı.

Yarım altın alış fiyatı 663 lira olurken satış fiyatı 673 lira, çeyrek altın alış fiyatı 332 lira, satış fiyatı ise 337 lira olarak gerçekleşti.