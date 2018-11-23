Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, edinilen bilgilere göre 8 suçtan aranan cezaevi firarisi 5 kilo eroinle yakalandı. Düzenlenen operasyonda bir araç Siverek girişinde durduruldu. Yapılan aramada 3 parça halinde 64 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şahıs gözaltına alınırken, şahısların evlerinde yapılan aramalarda 62 adet uyuşturucu hap bulundu. Şahısların emniyetteki ifadelerinde uyuşturucuyu Birecik ilçesinden temin ettiklerinin öğrenilmesiyle operasyon bu yöne kaydırıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 8 ayrı suçtan aranmakta olan cezaevi firarisini yakalandı. Ayrıca şahsın evinde 4 kilo 896 gram eroin ile 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticareti yoluyla elde ettiği değerlendirilen 30 bin TL para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.